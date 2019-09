Javier Salas manda fuerte mensaje a la afición de Cruz Azul

​ Javier Salas se lesionó el torneo pasado ante Monterrey y se tuvo que ausentar por medio año de las canchas, sin embargo, el mediocampista sinaloense regresó este miércoles al plantel cementero y contra el mismo equipo precisamente, en el que fue el partido de la ​fecha 11 .

Pese a los abucheos que ha recibido el plantel ​cementero y a las bajas asistencias en el Estadio Azteca, el mediocampista mexicano destacó que eso no les interesa, sino lo que sucede dentro del equipo.

“Un reto lindo que tenemos, creo que quizá mucha gente no confía en nosotros, eso no nos interesa, nos interesa más lo que jugamos; el técnico y los que estamos dentro, sabemos he tenemos el apoyo de cada uno de nosotros y tenemos que estar unidos para sacar esto adelante”, opinó Salas.