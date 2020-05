¿iPhone SE 2020 o Galaxy A51? La batalla más igualada de Apple vs. Samsung

La batalla Apple vs. Samsung continúa tras la llegada del “económico” iPhone SE 2020, la segunda generación del móvil del mismo nombre lanzado en 2016, solo que esta vez cuenta con el potente chip A13 Bionic y las dimensiones físicas del iPhone 8. Mientras, el Galaxy A51 de Samsung es el sucesor del Galaxy A50, que destacó por un hermoso aspecto y una cámara versátil a un precio más asequible que los modelos insignia de Samsung. Tanto el nuevo iPhone SE como el Samsung Galaxy A51 tienen un precio de $400 dólares, lo que los convierte en competidores directos.

Pero, ¿cuál es mejor?

Especificaciones

iPhone SE Samsung Galaxy A51 Tamaño 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 158.5 x 73.6 x 7.9 mm Peso 148 gramos 172 gramos Tamaño Pantalla 4.7 pulgadas Retina IPS LCD 6.5 pulgadas Super AMOLED Resolución 1,334 x 750 píxeles, 16:9 de ratio (326 píxeles por pulgadas) 2,400 x 1,080 píxeles, 20:9 de ratio (405 ppi) Sistema operativo iOS 13 Android 10 Almacenamiento 64GB, 128GB, 256GB 64GB, 128GB Ranura para MicroSD No Sí Servicios Tap-to-pay Apple Pay Google Pay Procesador Apple A13 Bionic Exynos 9611 RAM 3GB 4GB, 6GB, 8GB Cámara Trasera: 12MP Delantera: 7MP Trasera: 48 MP wide, 16MP ultrawide, 5MP macro, 5MP depth, Delantera: 32MP Video 4K a 60fps, 1080p a 240fps 4K a 30fps, 1080p a 120fps Versión Bluetooth 5.0 5.0 Puertos USB 2.0 USB 2.0 Sensor huella dactilar Sí, bajo la pantalla Sí, en la pantalla Resistencia al agua IP67 IP68 Batería 1,821mAh Carga rápida (18W) Carga wireless Qi 4,000mAh Carga rápida (15W) Tienda de Apps Apple App Store Google Play Store Compañías AT&T, T-Mobile, Verizon AT&T, T-Mobile, Verizon Colores Black, white, red Prism Crush Black, white, blue, pink Precios $400, $520 $400, $500 Comprar en Apple, AT&T, Best Buy, Sprint, T-Mobile, Verizon, Walmart, Xfinity Samsung, Amazon, Best Buy, T-Mobile, Verizon, Walmart

Diseño, pantalla y durabilidad

teléfono iPhone SE de color rojo

iPhone SE y Galaxy A51 tienen enfoques opuestos en su estética. Básicamente, el nuevo iPhone SE es un iPhone 8 con un hardware más moderno. Como tal, tiene las mismas dimensiones que el teléfono antiguo y comparte los mismos biseles gruesos, así como el botón de inicio físico. Algunas personas pueden estar encantadas con lo que ahora podría describirse como un aspecto “retro”, pero otros lo encontrarán anticuado.

Por el contrario, el aspecto de la Galaxy A51 se basa en la gama insignia de Samsung, Galaxy S20. Presenta una pantalla que solo se interrumpe con una cámara selfie, dándole una apariencia muy actual y elegante. La pantalla más grande tiene una resolución de 2,400 x 1,080 píxeles, pero incluso con el tamaño más grande de su pantalla (6.5 pulgadas en comparación con 4.7), ofrece más píxeles por pulgada, dando al A51 una pantalla más nítida y vibrante que el SE.

Un punto a favor del iPhone SE es que es más pequeño y se siente mejor al sostenerlo. Las mayores dimensiones del A51 lo hacen más difícil de agarrar, mientras que la relativamente barata carcasa de plástico en su parte trasera puede terminar siendo resbaladiza para algunos.

En cuanto a la durabilidad, el iPhone SE viene con una clasificación IP67, lo que le permite sobrevivir a breves caídas al agua. Esto es bueno, pero el Samsung Galaxy A51 es mejor, ya que tiene un grado de protección IP68, lo que indica que puede soportar inmersiones más largas en el agua.

Ganador: Galaxy Samsung A51

Rendimiento, duración de la batería y carga

iPhone SE de color rojo

Sí, el iPhone SE es un retroceso de diseño. Sin embargo, Apple lo ha equipado con su poderoso procesador A13 Bionic, el mismo de la gama del iPhone 11. Así que aunque no hemos tenido tiempo suficiente para probar el nuevo SE, puedes estar casi seguro de que ejecutará aplicaciones y realizará tareas de alto nivel.

El Samsung Galaxy A51 también tiene mucha potencia de cálculo tras esa carcasa de bajo coste, aunque de forma diferente. Viene con el procesador Exynos 9611 de Samsung, que no es tan rápido como el Qualcomm Snapdragon 865 utilizado en los actuales modelos premium de Samsung. Dicho esto, el A51 viene con 4 GB de RAM, que es más generoso que los 3 GB del iPhone SE. Sin embargo, Android e iOS usan la RAM de forma diferente, así que incluso con 1 GB extra, el A51 podría tener dificultades para mantenerse al nivel del SE.

El Galaxy A51 tiene un mejor rendimiento en términos de duración de la batería. Mientras que la batería del iPhone SE tiene una capacidad de 1,821 mAh, el A51 ofrece 4,000 mAh. Al igual que el A50, esto significa que es probable que dure un día incluso bajo un uso intenso, mientras que el SE podría tener dificultades para pasar un día completo si eres un ávido jugador o un aficionado al cine.

Por otro lado, el nuevo iPhone SE ofrece 18 W de carga rápida, a diferencia de los 15 W del A51. También permite la carga inalámbrica, lo que compensa la menor duración de la batería.

Ganador: iPhone SE

Cámaras

Teléfono Samsung Galaxy A51 visto por delante y por detrás, de color gris

Galaxy A50 tenía un sistema de triple cámara sorprendentemente potente para un smartphone más barato. El A51 va más allá, añadiendo una cámara macro de 5 megapíxeles a una lente gran angular mejorada de 48 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 12 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Básicamente, la cámara macro te ayuda a tomar fotografías de primeros planos más detalladas y vívidas, mientras que las lentes más potentes de gran angular y ultra gran angular mejorarán la claridad y la vivacidad de tus fotografías normales.

El iPhone SE solo tiene una cámara trasera de 12 megapíxeles. Esto puede no parecer mucho sobre el papel, pero el SE viene con estabilización de imagen óptica, modo retrato, modo panorámico, y el motor neuronal del A13 Bionic, que ayudan a exprimir los 12 megapíxeles. Sin embargo, no supera al conjunto de cuatro lentes del A51, particularmente si se quieren tomar fotografías de mayor calidad o más creativas.

Aun así, el iPhone SE te permite grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo, mientras que lo mejor que puede hacer el A51 es grabar 4K a 30 fps. Sin embargo, dado que la mayoría de la gente suele estar más interesada en tomar fotos que en filmar, vamos a dar esta ronda al Galaxy A51.

Ganador: Samsung Galaxy A51

Software y actualizaciones

Pantalla del iPhone SE que muestra aplicaciones

La habitual rivalidad Android vs. iOS se complica aquí un poco por el ajustado sistema operativo del Galaxy A51. Funciona con la interfaz One UI 2 de Samsung, que está construida sobre Android 10. Como comprobamos en el A50, es una de las mejores capas de Android del mercado, ofreciendo una experiencia de usuario sin problemas. Dicho esto, One UI 2 no introduce ningún cambio significativo según lo que hemos visto.

iPhone SE 2020 funciona con iOS 13, que por primera vez trae un modo oscuro, así como mejoras en el rendimiento y la privacidad. Esto no lo hace necesariamente mejor que One UI 2, pero muestra que el software del SE ofrece más cosas nuevas en comparación con su predecesor.

Una cosa que es mejor con el iPhone SE comparado con el Galaxy A51 son las actualizaciones. Apple entrega las actualizaciones de sus sistemas operativos con un rápido clic, mientras que Samsung a menudo ha sido lento en entregar las actualizaciones de Android, a veces tomando casi medio año para llevar Android 9.0 Pie a la serie Galaxy S9. Por esta razón, tenemos que decir que el iPhone SE es casi mejor cuando se trata de software.

Ganador: iPhone SE

Características especiales

Nodo 5G de Verizon

Ni el iPhone SE ni el Galaxy A51 ofrecen ninguna característica especial significativa. Básicamente, ambos son versiones asequibles de los modelos más premium, lo que significa que eliminan algunas de las características más exclusivas de sus compañeros de equipo más caros.

Por ejemplo, el iPhone SE se deshace de la cámara selfie TrueDepth del iPhone 11 y del Face ID. Mientras tanto, el Galaxy A51 carece de la velocidad de refresco de 120 Hz del Galaxy S20 y también de la impresionante pantalla de 563 píxeles por pulgada de este último.

Sin embargo, un truco que el Galaxy A51 tiene en la manga es que también viene en versión 5G (aún no lanzada). Para ser justos, las redes 5G no son particularmente extensas en este momento, pero la opción de añadir 5G (por 100 dólares adicionales) prepara al teléfono para el futuro y esto no sucede con el iPhone SE.

Ganador: Samsung Galaxy A51

Precio y disponibilidad

iPhone SE 2020 está disponible actualmente y cuesta $400 dólares para la versión de 128 GB, mientras que el modelo de 256 GB vale $550 dólares. Está disponible en los principales puntos de venta, incluyendo AT&T, Best Buy, Sprint, T-Mobile, Verizon, Walmart y Xfinity Mobile.

Asimismo, Samsung Galaxy A51 comienza desde los $400 dólares, pero si quieres la versión 5G, tendrás que pagar $500 dólares, aunque aún no ha sido lanzado. La versión estándar se vende a través de Amazon, AT&T, Best Buy, Sprint, Verizon y Walmart.

Ganador final

A pesar de sus diferentes fortalezas y debilidades, el iPhone SE y el Samsung Galaxy A51 están igualados, pero gana por un pelo el iPhone SE. Galaxy A51 tiene una estética más atractiva, una mejor pantalla y una cámara más potente. Por otro lado, el iPhone SE tiene una pantalla y una cámara perfectamente utilizables, pero también ofrece un rendimiento informático superior y un software ligeramente mejor (al menos en cuanto a actualizaciones). Es una batalla muy reñida, pero para nosotros, el procesador más potente del iPhone SE y su rápida y larga agenda de actualizaciones lo convierten en el ligeramente mejor de los dos para los que se preocupan por el presupuesto.

Pero ojo, que no es una victoria clara. Si eres fan de los teléfonos Android, ni lo pienses, y cómprate el Samsung. Además, si comparas la versión Galaxy A51 5G con el iPhone SE, entonces tendrías un argumento más fuerte para concluir que el A51 es un poquito mejor que el teléfono económico de Apple. No hemos tenido la oportunidad de ver la versión 5G, que aún no está disponible, pero las velocidades superiores de 5G harían del A51 una máquina notablemente mejor para navegar por la web en movimiento.

