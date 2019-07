Iniesta repartió todas las camisetas del FC Barcelona entre sus compañeros

​El conjunto blaugrana se midió ayer al Vissel Kobe en la Rakuten Cup, un partido amistoso patrocinado por la empresa que ambos comparten. El mayor atractivo del encuentro, además de ver a los fichajes y canteranos culés, fue el reencuentro de Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper con los que fueron sus compañeros. El partido terminó con la victoria azulgrana por dos goles a cero, pero las imágenes del manchego enfrentándose al ​FC Barcelona con otra camiseta quedarán para el recuerdo.









Y hablando de camisetas y recuerdos, Iniesta fue uno de los más buscados en la zona mixta tras el choque y allí reconoció que no se quedó con ninguna de las camisetas que los blaugranas le entregaron. Uno de los reporteros le preguntó si se había llevado alguna camiseta y si podía decir de quien, pero la respuesta no fue del todo la esperada: "Al final me he llevado casi todas, más que nada para mis compañeros del equipo. Las reparto entre todos porque yo he tenido la suerte de jugar muchos años allí, pero para los compañeros este recuerdo del día de hoy queda para siempre".

El de Fuentealbilla demostró que Japón no ha cambiado para nada su forma de ser y dejó esta gran muestra de generosidad al hacerse con un gran número de elásticas para que el resto del vestuario pudiese tener la suya de recuerdo. Iniesta comentó también que en su momento trajo "una mochila entera" y que tras el encuentro de hoy fueron 20 o más las que consiguió para hacer de "Rey Mago" entre la plantilla.

Continuar leyendo la historia





Iniesta hace de Rey Mago con las camisetas del Barça: "Me he llevado casi todas" pic.twitter.com/rjNppBE4KB — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 27, 2019

No sabemos quien se llevaría las de ​Griezmann, Frenkie de Jong o el bigoleador Carles Pérez, pero seguro que todos y cada uno de los jugadores del Vissel Kobe regresaron a sus respectivas casas con la camiseta de alguno de los futbolistas culés. Para ellos el recuerdo en la camiseta, para la afición en las imágenes y para Iniesta el curioso momento de enfrentarse al equipo de su vida.