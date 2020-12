Inflación argentina se enfrió más de lo esperado en noviembre

(Bloomberg) -- La inflación mensual de Argentina se aceleró menos de lo esperado luego de alcanzar su nivel más alto del año en octubre.

Los precios al consumidor subieron 3,2% en noviembre, menos que la estimación mediana de 3,5% de economistas encuestados por Bloomberg. Desde el mismo mes hace un año, la inflación subió 35,8%, según datos gubernamentales publicados el martes. Fue la menor cifra anual desde agosto de 2018. Los precios de los productos recreativos, de mantenimiento del hogar y la ropa fueron los que más subieron.

Una cuarentena estricta, una contracción económica masiva, la congelación de precios y los controles de divisas ayudan a explicar por qué la inflación en Argentina se ha enfriado significativamente en lo que va del año. Aún así, los economistas han aumentado sus expectativas de inflación para 2021 al 50%, según la encuesta mensual del banco central. El presupuesto del Gobierno para el próximo año prevé una inflación cercana al 29%.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipa que una recuperación económica el próximo año ayudará a absorber parte de los 1,86 billones de pesos (US$22.000 millones) que el Gobierno imprimió hasta ahora en 2020 para financiar los programas de estímulo por covid-19. Esa emisión monetaria, entre otros factores, ha alimentado la preocupación de los analistas de que los precios vuelvan a subir el próximo año.

A pesar del ritmo más lento en noviembre, los economistas pronostican una inflación mensual de 4% en diciembre, que sería el nivel más alto del año.

