¿Es inevitable un salto del dólar oficial?: este es el veredicto de un reconocido consultor

El ex Bank of America Merrill Lynch y actual socio de Alberdi Partners, Marcos Buscaglia, dialogó con iProfesional sobre la compleja situación económica que vive Argentina. La diagnosticó como una crisis de confianza. Consideró que las últimas medidas del Gobierno fueron muy leves y afirmó que se debe revisar el presupuesto para mostrar un sendero fiscal y monetario más creíble.

-¿Cómo definirías hoy la situación de Argentina?

-Me parece que la situación es de una clara falta de confianza en las medidas del Gobierno y de exceso de pesos. Creo que el Gobierno tiene un diagnóstico equivocado que, en lugar de ver esos dos fenómenos, limita cada vez más la compra de dólares y no toma medidas complementarias. Hay un montón de cosas que están pasando en Argentina que aceleran la falta de confianza, como por ejemplo el impuesto a la riqueza, la toma de tierras, el ataque al sector privado...

-El precio de los bonos está manifestando esta desconfianza, ¿no?

-Sí, es tremendo. Me parece que hay algo de capitulación de algunos inversores con respecto a Argentina. Claramente, la gente se da cuenta que este es un Gobierno sin rumbo. Acá se hizo una reestructuración, mal hecha y tardía, pero se hizo y era una oportunidad para empezar a salir adelante, a converger a tasas más bajas, a abrir el financiamiento del sector privado y a una economía que crezca. Y estamos para el otro lado. Es bastante loco lo que pasó. No creo que haya en la historia de las reestructuraciones una post reestructuración tan catastrófica como esta. Argentina tenía la posibilidad de ser el gran trade del año para los inversores de mercados emergentes y resultó un desastre. Entonces hay gente que capitula.

-¿Qué debería hacer el Gobierno para ganar esa confianza?

-Me parece que hay una cuestión que es fundamental, una condición necesaria, y es convenir bien cómo va a ser el sendero fiscal y de financiamiento monetario del Gobierno de los próximos meses y del próximo año. Con un presupuesto más realista y un déficit más acotado que el que presentó el Ministro de Economía.

-¿Lo ves posible, dado que lo presentaron hace poco más de un mes?

-Lo van a tener que cambiar, aunque sea de hecho.

-El blue cerró la semana en $195, ¿las medidas que viene tomando el Gobierno no surten efecto?

-Si toman medidas y el blue no baja es porque la gente no retoma confianza. A mí lo que más me preocupa no es solamente eso sino también lo que se está empezando a escuchar sobre faltantes de productos y empresas que no pueden producir porque no tienen insumos, y el impacto que está teniendo esto en la actividad económica.

-¿Puede ayudar un respaldo del FMI a restaurar en algo la confianza perdida?

-Sí, pero no creo que el FMI respalde a Argentina hasta que el país no tenga un plan para resolver estas cuestiones. El FMI no nos va a salvar de la resolución de estas contradicciones. Nos podrá acompañar para disminuir el impacto de la resolución de estos problemas pero nunca para evitarlo.

-¿El FMI entonces no desembolsará dinero para apuntalar las reservas?

-No, en este momento, no.

-Las medidas que se tomaron para estimular las exportaciones, ¿son suficientes?

