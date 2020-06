Incendio en el vestuario del Valencia: Maxi Gómez, Guedes y Sobrino, enfrentados con Celades

Invendio en el vestuario del Valencia. Después de que el equipo de Albert Celades cosechara una nueva derrota en LaLiga, esta vez por la Jornada 31 y en casa del Eibar, 'Cadena Cope' (Valencia) y Héctor Gómez (presentador de Tribuna Deportiva) han dado a conocer que Maxi Gómez, Gonçalo Guedes y Rubén Sobrino se han encarado con su entrenador tras el choque frente al Osasuna de la jornada pasada en Mestalla, encuentro que acabó con victoria para los valencianistas.

MAXI GÓMEZ, ENFRENTADO A CELADES

Este jueves, cuando se conoció la alineación del Valencia para el choque en Ipurúa contra el Eibar, a muchos aficionados del Valencia les sorprendió la ausencia de Maxi Gómez. El delantero uruguayo, titular en tres los partidos anteriores, no estaba en el once para enfrentar a los armeros, pese a que no tenía ningún tipo de molestia física. Si bien Maxi pudo haber sido suplente por entrar en las rotaciones de Celades, la Cadena COPE informó que, al término del partido frente al Osasuna, el punta sudamericano protagonizó un enfrentamiento con el preparador del Valencia.

Según aquella publicación, Celades tomó la decisión al día siguiente de apartar de la disciplina del grupo al delantero uruguayo. "Escondido el asunto en una sesión de recuperación para los titulares, lo cierto es que Maxi Gómez no compartió espacio ese día junto a sus compañeros. Celades estaba muy molesto y ofendido por la reacción del ariete charrúa y así se lo hizo saber al grupo en la Ciudad Deportiva de Paterna", revela Cadena Cope. Siempre según esa información, compañeros de Maxi Gómez como Ferran Torres salieron en defensa del punta charrúa.

Cadena Cope dio cuenta también de una reunión que habría tenido lugar el lunes, cuando Celades le habría dicho a los capitanes que "por el bien del equipo y del club, prefería recuperar a Maxi Gómez para la causa". Eso sí, tendrían que ser ellos, los capitanes, quienes hicieran ver a Maxi que se había equivocado. El castigo quedaría en una fuerte sanción económica pero el atacante uruguayo volvería inmediatamente a la disciplina del equipo. Siempre según Cadena Cope, Dani Parejo, Gayà, Rodrigo, Kondogbia y Jaume Doménech se reunieron con Maxi Gómez en el vestuario de la Ciudad Deportiva para comunicárselo, y por esa razón se marcharon más tarde.

GUEDES, A LAS PATADAS; LA REACCIÓN DE SOBRINO

Las cosas no están bien por la capital del Turia. Y al lío de Maxi Gómez también habría que añadir el de Gonçalo Guedes. El ex del Paris Saint-Germain se puso a repartir patadas por el vestuario fruto de su cabreo tras ser reemplazado por Celades contra el Osasuna, según ha revelado Héctor Gómez. Uno de los periodistas que más y mejor conocen la actualidad del Valencia contó, además, que Rubén Sorino mandó "a pescar" al entrenador por sacarlo a calentar casi en el descuento.