Inauguramos octubre con Carmen Jordá, portada del nuevo ¡HOLA! living

Pasión por la vida. Esa es la máxima que define el nuevo número de ¡HOLA! living, que llega hoy mismo a los quioscos. Tras varios meses de incertidumbre, de reencontrarnos con nosotras mismas y aprender a convivir con esta nueva realidad tan extraña e inusual, es momento de renovarse, pulsar el botón de 'pausa' y centrarnos en buscar la felicidad en las pequeñas cosas que nos ofrece la vida. La familia, los amigos, la casa y la búsqueda de nuevas aficiones se convierten así en los pilares fundamentales del día a día, pequeños detalles con los que ponerle ese extra de pasión a la vida. Y, si hablamos de pasiones, no hay nadie mejor para ilustrarlo que Carmen Jordá. La piloto alicantina, que ilustra nuestro número de octubre como imagen de portada, nos abre las puertas de su casa de Madrid, donde se prepara sin descanso para volver a competir. Una casa, en palabras de la propia Carmen, "sencilla, minimalista, cómoda, sin artificios, y en la que vivo conectada con la naturaleza".

Con ella, hablamos sobre su pasión, las carreras, la cual descubrió cuando era todavía muy pequeña. "Mi padre era piloto y, cuando yo tenía 9 años, trajo a casa el que había sido su kart. Mi hermana se subió, dio una vuelta, y se cansó; pero cuando yo subí ya no quise volverme a bajar. Desde entonces, supe que la velocidad y la competición era lo que quería en mi vida. Que esa iba a ser mi profesión". Una carrera, nunca mejor dicho, que le ha enseñado a arriesgar y luchar por lo que quiere, con tal de superar todos y cada uno de los obstáculos que se alzaban a su paso. "Me considero buena piloto, trabajadora y constante y es lo que hago cada día para mejorar, para competir y alcanzar mis objetivos. Todo este esfuerzo me motiva a luchar y arriesgar más", nos cuenta la piloto.

Una profesión por la que tuvo que abandonar su hogar y trasladarse a Madrid aunque, como ella misma nos explica, "me considero una privilegiada por poder dedicarme a lo que siempre me ha gustado". Y es que, la enfermedad que nos ha asolado "ha puesto muchas cosas en perspectiva, especialmente lo que uno considera un problema", y por ello "intento ser optimista y soy consciente de que soy muy afortunada y que hay personas que están pasando momentos muy difíciles". Una filosofía de vida que define a la perfección esa idea de vivir apasionadamente y disfrutar de las pequeñas cosas.

Pero además, en este nuevo número también conoceremos un poco mejor nuestra tierra, España, a través de los hogares y las experiencias de personajes de la talla de Alaska y Mario Vaquerizo, que nos reciben en su casa a las afueras de Madrid, Urzáiz Larrauri, hijo del XII duque de Palata y un artista excepcional, que pinta a mano cada una de las prendas de su marca de ropa, u Olivia Monjardín, hija de la conocida interiorista Bárbara Maldonado, que nos recibe en la residencia de descanso de su familia, en Sotogrande. Pero además, recorremos los rincones más especiales de la costa Brava de la mano de la fotógrafa Georgina Millet, descubrimos Casa Manjar, el nuevo proyecto de Belén Barnechea y Moira Laporta responsable de crear las mejores tartas de Madrid, y aprenderemos, de la mano de Elisa Blázquez, los mejores trucos para organizar nuestra dieta durante el teletrabajo.

Si tú también quieres pasarte al estilo de vida que se lleva, acércate al quiosco y hazte ya con el nuevo número de ¡HOLA! living, la revista que te enseñará a vivir de una forma más sostenible y a disfrutar de la grandeza de los pequeños placeres. Síguenos también en Instagram @holaliving_es y vive la vida que se lleva.