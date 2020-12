IMSS pide ‘dar un respiro’ al personal de salud que se encuentra agotado por la pandemia

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, hizo un llamado a la ciudadanía para “darle un respiro” al personal de salud, que se encuentra cansado a causa de la pandemia.

En el marco de la entrega del Premio IMSS a la Competitividad, Robledo pidió que se actúe con responsabilidad no acudiendo a reuniones, quedándose en casa y guardando sana distancia.

“Es un llamado enérgico, solidario a la corresponsabilidad ciudadana, en nuestras manos está que esta situación, de por sí delicada, no se salga de control”, expresó.

Llamó a reflexionar acerca del hecho de que si los ciudadanos están cansados de no salud, “los trabajadores de la salud están cansados de no poder ir a su casa, también están cansados de no poder ver a su familia y los están cuidando porque no los quieren contagiar”.

Hacemos un llamado ENÉRGICO a la corresponsabilidad ciudadana. Piensen esto: si la ciudadanía está cansada de no salir, l@s profesionales de la salud han trabajado todo el año y están cansados de no poder ir a casa y ver a su familia. Por favor, cuídate en serio. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/rvuJ6NdoyS — Zoé Robledo (@zoerobledo) December 16, 2020

De acuerdo con el director del IMSS, la dependencia cuenta con 81 mil 145 trabajadores que integran 2 mil 454 Equipos COVID-19, mismos que han trabajado un promedio de 300 mil horas cada uno.

“Cuidémonos en serio, ese es el mejor regalo que le pueden hacer (al personal de salud), la mayor y más grande muestra de agradecimiento no está en un aplauso, está en quedarse en casa, está en demorar las horas de la diversión, es también una forma de expresarles respeto por lo que está ocurriendo en los hospitales”, concluyó.

