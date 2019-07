Ibrahimovic le rompe el temporal de la cara a un rival de un codazo y sólo se habla de su 'hat-trick'

​Una vez más hubo partido de ​Los Angeles Galaxy y una vez más, los focos se centraron sobre​ Zlatan Ibrahimovic. El ex jugador del ​United fue la estrella del partido que enfrentó a su equipo a Los Angeles FC en el derbi de la ciudad, al anotar un hat-trick en la victoria de su equipo (3-2). Por cierto, los dos goles de Los Angeles FC los anotó un viejo conocido de la liga, el mexicano Carlos Vela, ex de la ​​Real Sociedad y del ​Arsenal.

Zlatan Ibrahimovic

Sin embargo, esta vez los goles no fueron la única noticia por la que sobresalió Ibra. Por desgracia, el centro de atención en el partido fue un codazo que le propinó el sueco en la sien al defensor de Los Angeles Mohammed El Munir. Una vez recibió el impacto, el jugador libio gesticuló de manera ostensible dando serias muestras de dolor.

Y no le faltaban motivos para estar dolorido. Debido al codazo del delantero sueco, El Munir se fracturó el temporal derecho. Una jugada que pese a lo peligrosa que resultó, pasó prácticamente desapercibida para todo el mundo. Por supuesto, Ibrahimovic no fue sancionado después de cometer esa infracción, y eso ha provocado un clamor contra el ex jugador del ​Barcelona.

LAFC staff not happy with Zlatan elbow after epic hat trick. #ElTraffico#LAGalaxy#LAFC



“Go Home. You little b*tch. Go home” 來略藍 pic.twitter.com/uGOjL5Lnfy — Jason Kaufman (@JKaufman05) July 20, 2019

De hecho, hubo algún miembro del cuerpo técnico de Los Angeles FC que al terminar el partido se aproximó a Ibra recriminándole la acción con El Munir. Algunos periodistas aseguran que el delantero le contestó con un contundente "vete a casa, put...", lo que no lo dejaría en muy buen lugar. No es la primera vez en su carrera que Ibrahimovic protagoniza un incidente de este tipo. La calidad del delantero sueco es tan grande como su ego y su mal temperamento, que en ocasiones ha sacado a relucir en el terreno de juego para mal de su equipo y del rival. De momento, desde Los Angeles FC esperan que la MLS tome cartas en el asunto y sancione a Ibra tras revisar las imágenes del partido. Esperemos que no lo vuelva a repetir.

After Video Review, Zlatan Ibrahimovic receives a red card for violent conduct. #MTLvLAhttps://t.co/qF8UcCZYuy — Major League Soccer (@MLS) May 21, 2018

