"Creo que no hubiera soportado recordar algo", dijo la joven venezolana que fue drogada y abusada

Tras la conmoción que generó el caso de la joven venezolana que denunció haber sido drogada y abusada sexualmente durante una entrevista laboral, en el barrio de Balvanera, la adolescente de 18 años habló por primera vez. "Solo digo: 'Gracias, Dios mío, que no me acuerdo nada'. Creo que no hubiera soportado recordar algo", reconoció, conmovida.

"Al tomarme el agua sentí que se me dormían las manos. Estaba muy mareada, dormida, no sé. Y, ahí, él me estaba poniendo el pantalón y de allí me imagino que me volví a dormir, porque cuando me desperté nuevamente estaba con una policía", relató la joven de 18 años, desde Buenos Aires, en diálogo con TVVenezuela.

Según publicó LA NACION, la joven había empezado a trabajar hacía apenas unas horas en un local de venta de uniformes en Paso 693, en el barrio de Balvanera, y denunció haber sido drogada y abusada por quien la convocó a la entrevista laboral en ese comercio.

#26Ene [R][R] Una joven venezolana en Argentina fue víctima de abuso sexual por parte de un comerciante que ofrecía trabajo a través de las redes sociales. El hombre fue puesto en libertad condicional por no tener antecedentes penales.Reporta @carlosi_suarez para #TVVpic.twitter.com/p6AkoK9aPM&- TVV Noticias (@TVVnoticias) January 26, 2021

"Solo digo: Gracias, Dios mío, que no me acuerdo nada creo que no hubiera soportado recordar algo", confesó la joven, al dar a conocer el atroz episodio. Asimismo, junto a su madre, quien la acompañó a lo largo de la entrevista, exigieron la detención del acusado. "Realmente no estoy de acuerdo porque estoy sufriendo mucho", sostuvo la joven al referirse a la liberación del presunto violador, la cual causó gran indignación en la sociedad.

Un grupo de activistas defensores de derechos humanos de la mujer junto a integrantes de la sociedad civil exigieron ayer en las afueras de la embajada de Argentina en Caracas justicia por la joven venezolana que fue abusada sexualmente en Buenos Aires.

El grupo de manifestantes se concentró en el lugar lideradas por Victoria Romero, presidenta del Método Wom, movimiento feminista por el empoderamiento de las mujeres y defensa de sus derechos.

Ayer, la jueza a cargo del expediente procesó al acusado Irineo Humberto Garzón Martínez por un delito más grave por el que estaba imputado en un primer momento: por abuso sexual agravado con acceso carnal, pero el sospechoso, por el momento, continuará el proceso en libertad.

"Tengo muchísima fe de que le voy a dar fuerza a otras chicas para que den la cara y denuncien igual que lo hice yo", expresó la joven. "Le doy muchas gracias a Dios porque hoy mi hija está a mi lado. Podría haber muerto como muchas mujeres acá, o desaparecida", concluyó su mamá.