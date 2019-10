Es hora de que Miguel Herrera recuerde cuál es su lugar dentro del Club América

Miguel, nadie te niega que le cambiaste la cara al americanismo desde tu llegada al club en 2012. También es cierto que fue en Coapa donde te volviste un entrenador exitoso, materia de selección nacional. Y sí, es correcto que bajo tus ordenes el América no se ha quedado ni una sola vez fuera de la liguilla, ha conseguido dos campeonatos de ​Liga MX, un subcampeonato, un título de Copa MX y un Campeón de Campeones.

En el medio futbolístico existen muchos detractores tuyos, ya sea por el hecho de ser el entrenador en turno del América o porque hay gente que simplemente piensa en ti como un entrenador sobrevalorado y no es tan bueno como crees que eres.





Nadie te puede negar los resultados y alegrías que le haz dado a la afición azulcrema. Más de uno te ubica como un símbolo del americanismo, por el tiempo que llevas dentro de la institución, por tus declaraciones en televisión y los títulos conseguidos.





Pero los aficionados americanistas somos muy exigentes en todo momento y por más gloria que nos hayas dado en el pasado, no le vamos a perdonar a nuestro entrenador indisciplinas infantiles, humillaciones contra rivales y rabietas contra jugadores. Sino pregúntate donde están hoy hombres como Carlos Reinoso, Cuauhtémoc Blanco o Daniel Brailovsky, quienes sí, son ídolos del América, pero la institución, sus objetivos y sus valores están por encima de cualquier persona.





Piojo: En la derrota del sábado 5-2 frente a ​Cruz Azul, mostraste tu peor cara en años como entrenador. No es poca cosa recibir la peor goleada del club en 8 años, encajando tres goles de táctica fija.





No puede ser que estando arriba en el marcador saques a Jorge Sánchez, el mejor hombre de la zaga americanista, solamente porque estaba amonestado y reemplazándolo por Carlos Vargas; un chavito que se las ha visto negras en el torneo por sus fallas a la defensiva.

Es increíble que teniendo en la banca a mediocampistas ofensivos como Nico Benedetti o Richard Sánchez, que tienen capacidad de manejar un partido junto a Guido Rodriguez con 10 hombres, decidas meter a un mediocampista defensivo luego de la expulsión de Roger Martinez y el gol del empate de Cruz Azul. Y para colmo perdiendo el juego y con un mediocampo debilitado, decidiste meter a Fede Viñas para jugar con doble '9'; como si los balones les fueran a llegar por arte de magia.





La gota que derrama el vaso es tu ridícula expulsión y tu insulto al árbitro, por el que podrías perderte el resto de la fase regular.

“Pregúntele al p&to árbitro que viene allá atrás”



Dt Club América pic.twitter.com/jDtQxPOhYB





— Olga Hirata 笠 (@OlgaHirata) October 6, 2019





Miguel: Recuerda que no eres intocable, te quiero como entrenador de las Águilas, mas no eres indispensable. Ponte a trabajar, gana títulos, aprende a perder, deja de hacer rabietas, no vuelvas a pecar de soberbia y no vuelvas a permitir que un rival humille a tu equipo. ¿Es mucho pedir?





Yo creo que no, yo creo que eres capaz de cumplir todo eso y más, pero si tú te crees incapaz de eso, da un paso al costado, porque la afición más exigente de México no te va a tener paciencia para siempre.