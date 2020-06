¿A qué hora habla Alberto Fernández para anunciar una cuarentena más estricta?

Ante el aumento de casos de coronavirus, todo indica que el presidente Alberto Fernández anunciará hoy una extensión de la cuarentena por otros 15 días y el restablecimiento de algunas restricciones. La comunicación de la nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) se hará luego de la reunión que el mandatario tendrá con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El anuncio se haría mañana 26 de junio al mediodia.

Aunque la decisión de prorrogar la cuarentena (ASPO) ya está tomada, esto no implica un regreso absoluto a la fase 1 -que comenzó a regir el 20 de marzo-, ya que se mantendrían abiertos negocios de cercanía. Todavía están en estudio qué actividades volverán a quedar inhabilitadas.

El objetivo de los tres gobernantes es amortiguar la propagación de los contagios de Covid-19 y aliviar la ocupación de camas de terapia intensiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se encuentra el epicentro de contagios por Covid-19 en el país.

Para alcanzar esta meta, la medida más importante consiste restringir con extrema rigurosidad la circulación de personas por 15 días en el AMBA, que integran la ciudad de Buenos Aires y 40 municipios del conurbano bonaerense que se extiende desde Zárate hasta La Plata.

De esta forma, cuando se reestablezcan las restricciones solo podrán circular las personas autorizadas por dedicarse a las tareas esenciales y aquellas que trabajen en los comercios de cercanía de los barrios.

Rodríguez Larreta habló con José Del Rio para Mesa Chica, en LN+, y aclaró que no hay ninguna decisión tomada sobre cómo será el aislamiento para prevenir el avance del coronavirus de ahora en adelante. "Quedamos en reunirnos el jueves y ver la evolución de los datos", contó, al referirse al encuentro que tendrá con el presidente Alberto Fernández y con el gobernador Axel Kicillof.

El jefe de gobierno porteño explicó que "lo importante es que todas las decisiones se hagan en base a los datos y la evidencia". Entonces, enumeró las variables que consideran: los contagiados, la ocupación de camas, la tasa de mortalidad y la tasa de contagiosidad (R). "Son una serie de indicadores que vamos mirando todos los días y, también, a diario intercambiamos información con la Provincia".

Convencido de la necesidad de "mostrar un acuerdo" con Fernández y Kicillof, el jefe de gobierno porteño decidió ceder en su pretensión original de alargar una semana más el estatus de fase 3 para el área metropolitana, pero no está dispuesto a ceder en las autorizaciones para salidas recreativas para niños. Luego de evaluarlo con su equipo, también decidió no pelear la continuidad de los permisos para los runners, habilitados a realizar ejercicio a contraturno de los horarios laborales.

Anularán permisos para circular y evalúan limitar el servicio de trenes

La nueva etapa del ASPO que se encuentra en proceso de definición incluirá restricciones más estrictas al uso del transporte público, con el posible cierre de servicios ferroviarios en el AMBA, y eliminará gran parte de los permisos otorgados para circular que fueron modificados en más de una ocasión.

Si bien desde mayo, la cifra de pasajeros del transporte público en el área se encuentra prácticamente estabilizada en un millón de personas, antes de la cuarentena eran más de cuatro millones.

El problema, según reconocen autoridades en reserva, es el aumento de la circulación interna de personas en la provincia de Buenos Aires. Esa es la motivación política que inevitablemente empujará hoy a una mayor restricción general.

La última prórroga de la cuarentena

En la última extensión del ASPO, que comenzó el lunes 8 de junio, muchas provincias ingresaron a la fase 5 denominada "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", dado que en muchas provincias los casos de Covid-19 descendieron.

A través del decreto 520/2020 se detalló que podrán acceder a la nueva etapa las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias, en tanto estos verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:

El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.Que no haya transmisión comunitaria del Covid-19 en dicho aglomerado urbano, partido o departamento.Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de coronavirus no sea inferior a 15 días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

Lugares alcanzados por la fase 5, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio

Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca.Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes.Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos.Todos los departamentos de la Provincia de Formosa.Todos los departamentos de la Provincia de La PampaTodos los departamentos de la Provincia de La RiojaTodos los departamentos de la Provincia de MendozaTodos los departamentos de la Provincia de MisionesTodos los departamentos de la Provincia del NeuquénTodos los departamentos de la Provincia de SaltaTodos los departamentos de la Provincia de San JuanTodos los departamentos de la Provincia de San LuisTodos los departamentos de la Provincia de Santa CruzTodos los departamentos de la Provincia de Santa FeTodos los departamentos de la Provincia de Santiago del EsteroTodos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico SurTodos los departamentos de la Provincia de TucumánTodos los departamentos de la Provincia de Chaco, excepto el de San FernandoTodos los departamentos de la Provincia del Chubut, excepto el de RawsonTodos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto los de Bariloche y General Roca.Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba, excepto la ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano.Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los 40 que comprenden el AMBA.