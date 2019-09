​Hora de cortar jugadores del Tricolor y apostar por nuevos nombres

Pocos esperábamos el desastroso marcador que obtuvo la selección mexicana frente a su similar de Argentina, pues varios especialistas, jugadores y aficionados creían que era el momento perfecto para quitarse la paternidad de los sudamericanos que no presentaban a sus mejores hombres en el terreno de juego, sumado a que el Tricolor llegaba de forma invicta en el proceso de Gerardo Martino, pero fuimos regresados a nuestra realidad, no somos ninguna potencia todavía y se debe seguir trabajando.





¡Se acabó el invicto del Tata, Argentina humilla a México y nos regresa a la realidad!

Argentina 4-0 México

El partido sirvió para dejar en evidencia que varios jugadores no están en el nivel que deberían estar, pues creíamos tener una gran defensa ya que no habían sido superados por mucho en once cotejos, además Guillermo Ochoa podrá parar mucho durante los Mundiales pero no sólo se le necesita en esos momentos, sin olvidar el mediocampo con cero creatividad y los laterales que desaparecieron, y sin asistencias ni creación en la media los delanteros no pueden hacer lo suyo a menos que bajen a pelear el balón.

Para empezar hay ciertos nombres que mostraron ya no están hechos para portar la elástica tricolor en estos momentos como Néstor Araujo, a pesar de su titularidad en el ​Celta de Vigo se vio muy mal, Carlos Salcedo, que con ello demostró que el gran líder en la zaga de ​Tigres es Hugo Ayala; Miguel Layún, poca producción al frente y falto de velocidad; Héctor Herrera, que si no tiene actividad con el ​Atlético de Madrid poco podrá aportar al combinado nacional; Marco Fabián desde hace mucho pero mucho tiempo debió quedar fuera de toda convocatoria pues es irregular y en la MLS no la está rompiendo como otros; Diego Reyes, otro llamado injustificado ya que no tiene actividad desde que estaba en Europa y en México menos; Edson Álvarez dio un mal partido pero eso es poco frecuente y aún puede salvarse.

Uno de los primeros señalamientos que deberá hacer El Tata es precisamente eso, si no tienes actividad frecuente, no entras en planes, pero sabemos cómo se maneja el fútbol mexicano y los que mandan son los de pantalón largo, sino fuera así, casi todos los nombrados deberían dejar de ser llamados en las próximas convocatorias hasta que vuelven a mostrar otro nivel mientras Jesús Gallardo, El Machín, Carlos Rodríguez, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Jesús Corona, Jonathan Orozco, Fernando Navarro, Luis Montes, Jorge Sánchez, Luis Rodríguez, Orbelín Pineda, Uriel Antuna, Rodolfo Pizarro y Erick Gutiérrez tienen todo lo necesario para formar la nueva base rumbo a Qatar con el liderazgo de Andrés Guardado.

En el balompié azteca hay jugadores que se mueren por representar a su país pero debido a los impuestos, por militar o haber militado en Europa, no reciben la oportunidad, así que será en estos momentos cuando el estratega argentino tenga que analizar a fondo sus microciclos para pensar quiénes pueden tomar parte del primer equipo para poder ir quitando a los ‘veteranos’.









¿Reconoces al 11 de arriba? 樂



- Chile vs México: El juego terminó 7-0

- Argentina vs México: 4-0 en el primer tiempo pic.twitter.com/ESYPLg7uLH





Ahora sólo queda ver si después de la goleada recibida, Martino por fin se decide a remover a los jugadores que ya lo dieron todo por la verde y que tienen que hacerse a un lado para darle entrada a la camada de jóvenes que será la que lidere el proceso hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Canadá-EU-México 2026.





“Un rival que nos puso en el lugar donde estamos seguramente” le dijo Gerardo Martino a @CARLOSLGUERRERO al término del partido. pic.twitter.com/r8XqjdHbsC — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) September 11, 2019





