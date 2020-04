Horóscopo diario: ¿qué te deparan los astros este martes, 14 de abril?

Entre los movimientos astrales que se producen este martes, destaca la instalación de Mercurio en el signo Aries. Este acontecimiento, nos dotará de una influencia y poder que no imaginábamos.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Tener un punto de vista selectivo puede ser una ventaja para ciertas cosas, y un inconveniente para muchas otras. Nos obliga a enfocarnos en ciertos asuntos que nos gustaría obviar, y ahora mismo te encuentras en una situación parecida que tendrá una resolución distinta.

Puesto que Mercurio se encuentra en tu signo, no quiero obligarte a que fijes tu atención donde no deseas. En esta misma línea, tampoco te aconsejo que indagues en ese asunto incómodo. Este martes no permitas que se te escape una oportunidad de oro de la que podrías sacar beneficio.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

Ha llegado la hora de que echemos un vistazo atrás y nos cuestionamos el motivo por el que actuamos de un modo u otro, así como las decisiones que tomamos. Vamos a cortar por lo sano y a evitar teorías, conspiraciones y supuestos. Ahora mismo te encuentras en un contexto excepcional. No tienes muchas opciones, y aun así, tu labor es increíble.

Viajar al pasado no nos garantiza ver las cosas con claridad. Sólo tienes que estar segura de que todo cambiará en el futuro y confiar en ello.

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

Existen muchos temas musicales que hablan de lo que ocurriría si las personas gobernasen el mundo. Desde 'Take That' hasta Tony Bennett, a todos nos atrae la fantasía. Para ti, dominar el mundo continúa siendo un imposible -y, en efecto, hoy no vas a lograr gobernarlo-, pero lo que sí vas a conseguir es un descubrimiento.

Dado que tu planeta regente, Mercurio, se instala este martes en el dinámico Aries, hoy tendrás más influencia y poder de los que imaginabas.

CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

Haz todo lo que esté en tu mano para dejar todo más claro que el agua. Desde tus recomendaciones hasta tus informaciones. Parece que vivimos en un tiempo de desinformación, así que tu honestidad y sentido de la responsabilidad tendrán grandes consecuencias. Por mucho que cuestiones tu poder, no puedes obviar las señales: cualquier sugerencia que haces es tomada al pie de la letra. Por tanto, no deberías subestimar tu capacidad para poner en marcha un cambio positivo.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Siempre se dice que en esta vida no hay nada seguro. Sin embargo, en nuestro día a día podemos encontrarnos con muchas situaciones que sí podemos prever. Es más, si esto no fuera así, la vida sería demasiado misteriosa y complicada… y muchas de las conclusiones que sacamos no son las correctas.

Si hoy das por supuesto que una cosa va a salir de una manera, estarás dejando por alto una nueva posibilidad. Justo ante tus ojos se encuentra un motivo de alegría.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si se declara un incendio, cualquier paño te servirá para apagar las llamas. ¡Da igual que se trate de una obra de arte! Cuando nos encontramos en una situación crítica, lo importante es solventarla y no las etiquetas. Son casos excepcionales.

Quizá en otra ocasión no hubieras respondido de esta manera al reto que hoy se plantea frente a ti. Pero dado que este martes Mercurio, tu planeta regente, se ha instalado en el signo del Zodiaco que siempre rezuma energía, Aries, podrás actuar de una manera muy diferente y con una especialidad especial.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Los profesionales del marketing deducen nuestra personalidad a través de nuestros hábitos de compra. Nos gustan las etiquetas porque son una evidencia de nuestra posición social. Da igual que existan mejores copias en otras tiendas: la marca es fundamental.

Mientras aguardas un cambio de punto de vista con respecto a una persona, no te olvides de estar pendiente de las viejas rutinas e ideologías. En una de estas sabidurías antiguas, hallarás una nueva forma de pensar.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

Habitamos en un planeta lleno de contrastes y contradicciones, normas, desinformaciones, fallos… Pues claro. Somos humanos y cometemos fallos. Hacemos frente a momentos complicados, así que no hay que agachar la cabeza por cambiar de parecer. Es preferible que hagas lo que está bien, aunque sea tarde, a obcecarte en algo que sabes que es erróneo.

Este martes, procura ser no sólo más amable contigo misma, sino con los que te rodean. Hay un nuevo modo positivo de seguir adelante que toma cada vez más forma.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Nuestro ‘yo’ de hoy depende de nuestro ‘yo’ pasado. Solemos pensar que tenemos que sentirnos agradecidos cuando mejoramos nuestra situación. Mira de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. En cambio, si consideramos que nuestra situación actual no supera a la anterior, nos entra el miedo de no estar a la altura.

Afrontamos tiempos complicados, en los que todos cuestionamos las decisiones tomadas y nos cuestionamos cómo hemos podido llegar a este lugar. Pero convertir una cosa mala en buena es mucho más sencillo de lo que imaginas.

Enfócate en lo positivo. Da igual qué es lo que pienses. Este martes, te llegará un proceso agradable.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

Lo que debemos preguntarnos ahora mismo es qué se requiere de nosotros realmente. Y a este interrogante, la mejor respuesta sería: "algo que funcione para mí". Si especificamos más, corremos el riesgo de frustrarnos. Cuando pensamos que estamos cumpliendo todas las exigencias, nos dejamos en el tintero una condición importante: no en todas las ocasiones sabemos qué es lo que más nos conviene.

La vida funciona mucho mejor cuando tomamos aire y dejamos un espacio. Este martes, puedes lograr que de verdad algo funcione.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Echar una mano a una persona para que comprenda algo no siempre es fácil. Es más, podríamos asegurar que puede llegar a ser frustrante. Sobre todo, cuando sabes que si lo entendiese, quedaría maravillado. Hasta tú podrías sacar provecho de su entendimiento. La situación podría calmarse y relajarse. ¿Realmente no se trata de que entran tus intereses en conflicto? Apárcalo a un lado. Ahora mismo gozas de una perspectiva que hay que compartir.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Nos encanta criticar a las personas ambiciosas, que buscan llegar a lo más alto. Sin embargo no podemos negar que el ser humano es un animal al que le gusta el mando por naturaleza. Hasta las personas que utilizan un tono suave para expresar sus opiniones buscan convencer a su interlocutor. Solemos consolarnos pensando que la otra persona nos ha pedido nuestra opinión, pero en pocas ocasiones es así.

Como casi todo en la vida, llega un punto en el que lo único que se nos pide es seguir las reglas. Por tanto, este martes cíñete a cumplir con las reglas, y echa una mano para que el resto haga lo propio.

Si quieres más información, puedes consultar en nuestra sección de Horóscopo, las predicciones diarias de Oscar Cainer, las predicciones mensuales de Vicente Cassanya y el Horóscopo chino, así como las compatibilidades de cada signo del Zodiaco. Y también podrás conocer las cartas astrales de alguno de los personajes más famosos del mundo.