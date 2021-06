Horóscopo diario: descubre qué te deparan los astros este viernes, 25 de junio

De cara a este nuevo fin de semana, los movimientos astrales nos advierten que Venus se va a instalar en un nuevo signo. Lo que significa que los signos del Zodiaco deben reunir la valentía para adentrarse en lo desconocido, y, así, descubrir nuevas cosas.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Hoy quiero que pienses en lo que es Internet. ¿Alguna vez imaginaste que podrías acceder a toda la sabiduría del mundo a través de una pantalla? ¿O que podrías guardar un montón de libros en un pequeño dispositivo? ¿Deberíamos sentirnos agradecidos por ello? A pesar de todas sus virtudes, hemos de reconocerlo: al final, solemos distraernos con un montón de vídeos de animales.

Este fin de semana deberías ver a tu intuición como Internet. Deja que te guíe y concéntrate en lo que de verdad importa.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

¿Tienes varios policías escoltando tu hogar? ¿Crees que alguien ha pinchado tu teléfono? Es muy complicado saberlo a ciencia cierta. Eso sólo estará en conocimiento de los servicios secretos, que habrán descubierto que eres una persona excepcional. No hay nadie como tú que sepa capaz de acertar con su olfato. Por ello creo que deberías estar más protegida.

Este fin de semana, mientras Venus se muda a un nuevo signo, vas a conseguir que el mundo de una persona cambie de forma muy positiva.

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

Este fin de semana deberías unir dos de tus capacidades: la de alentar al resto y lograr un buen trabajo en equipo. Aunque tú no les des mucha importancia, lo cierto es que no deberías restarles notoriedad. Eres ese tipo de persona que es capaz de infundir energía a lo que les rodean. Aunque no seas consciente de ello y creas que pecas de mandona.

Dado que Venus este fin de semana se instala en un nuevo signo, vas a poder destacar tus talentos más desconocidos. Estás más que preparada para ello.

CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

Existen personas que sienten auténtico pavor a la hora de hacer las maletas. Tanto que incluso no quieren irse de vacaciones. Siempre se preguntan qué ocurrirá si se pone a llover, si se les olvida algo… Te suena, ¿verdad? Si algo es cierto es que todos intentamos estar preparados para lo que nos venga, y este fin de semana vas a necesitar mucho esta habilidad.

Si logras dejar muchas cosas del pasado atrás, vas a tener todo para pasarlo genial.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Los nuevos pensamientos son un poco peligrosos. Son capaces de revolucionar el estado de las cosas, haciendo incluso que algunas decisiones queden pasadas y otras anticuadas. Es por ello que no siempre son bien recibidas. ¿Acaso no escuchaste nunca aquello de que si algo está roto, no debería arreglarse? Este es el motivo por el que nos cuesta tanto hacer una revolución.

Si ahora mismo estás planeando algo novedoso, lo mejor es que te codees con gente que sea experta. Dado que Venus se adentra en tu signo, contarás con el apoyo necesario.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

En la mitología griega se dice que Ícaro voló muy próximo al Sol. Bueno, en realidad, demasiado, ya que, debido al calor, sus alas se derritieron. Esta historia nos ha llegado hasta el día de hoy, y era la explicación que tenían algunos para hacernos entender por qué nos llevó tanto tiempo volar. De hecho, apostaría a que los primeros pilotos lo pensaron en alguna ocasión. A pesar de ello, tuvieron el suficiente coraje como para seguir adelante y cambiar nuestras vidas.

Este fin de semana, tú tienes que ser igual de valiente. Deja de temer lo que está por venir y ve a por el éxito.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Deberías intentar contar los tiempos bien para poder organizarte. Si tomas una decisión de forma demasiado precipitada, podrías encontrarte con un gran problema, y, al mismo tiempo, si vas muy lenta, podrías desaprovechar una gran oportunidad. Ahora mismo te estás preguntando si existe alguna manera de averiguar cuál es el ritmo ideal.

Lo que va a suceder este fin de semana debería servirte de luz. Dado que Venus, tu planeta regente, se instala en un nuevo signo, deberías procurar mantener la calma. Y en cuanto notes la mínima señal de alarma, pasar a la acción.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

¿Por qué has llegado aquí? Sé que has llegado en busca de respuestas. Sobre todo, a ese interrogante que no dejes de formularte. ¿Quieres que te hable sobre ello? La verdad es que antes de darte la solución, querría decirte que esa pregunta que tanto te haces se basa, en realidad, en una teoría. Deberías de pensar cuáles son tus objetivos y reflexionar sobre todo aquello que crees que vas a aprender. ¿Qué persigues? ¿Qué alguien valide tus ideas?

Este fin de semana piensa bien en tus preguntas para obtener diferentes respuestas. No tengas miedo a mostrar tus sentimientos reales.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Cuando queremos dirigirnos a un amplio público, solemos referirnos al mismo como ‘Damas y caballeros’. Actualmente estamos intentando dar con una forma más inclusiva. Antes, incluso se referían a las mujeres como ‘gentiles’ para intentar ‘igualarlas’ en trato a los hombres. Ser gentil significa merecerse el respeto de la gente. Muchos se lo toman como una señal de debilidad, pero, en verdad, es de fortaleza.

Este fin de semana, si eres gentil, lograrás el éxito.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

En Hamlet se solía decir que la dama tiene demasiadas quejas. Muchos lectores no se han dado cuenta de que esta afirmación fue hecha en tono irónico, y la que se queja es la propia reina, que está camuflada como otro personaje. Una de las lecciones que podríamos extraer de este truco es que hay que meterse en la piel de un personaje para reconocerlo.

Este fin de semana, no te olvides de ello. Si ves que una persona está intentando dejar a otra a poca altura, podría estar dejando en evidencia un debate interno que tienes. Dado que Venus se instala en un nuevo signo, deberías intentar averiguar cuál es la naturaleza de todo este asunto.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Antes de escribir esta predicción, debería andarme con cautela y procurar elegir bien mis palabras. De lo contrario, podría herir tus sentimientos y es algo que intento evitar a toda costa… De hecho, si en alguna ocasión ha ocurrido, te pido perdón por ello. Hasta los Acuario más concienzudos perdéis de vez en cuando la concentración.

Este fin de semana no sucederá algo horrible si alguien detecta que has cometido un pequeño fallo. A medida que Venus se instala en un nuevo signo, podrás estar contenta con lo que has descubierto y ver cuál es el lado positivo de todo ello.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Si nos encontramos en medio de una situación que nos desorienta, solemos pensar que no es tan difícil como para amedrentarnos. Normalmente, nos deja boquiabiertos el ser conscientes de que hemos recorrido un camino muy tranquilo. Pero también hay veces en las que tenemos que hacer un esfuerzo y adentrarnos en lo desconocido para descubrir cosas nuevas.

Si este fin de semana te encuentras perdida, te animo a que pidas consejo a la persona más sabia. Quien más sabe es tu voz interior.

