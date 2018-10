HistoriasDeLaCopa | Boca - Palmeiras, un clásico especial

La actual edición de la Copa Libertadores es una de las más atractivas de los últimos años. En el certamen continental comenzaron participando 17 campeones en busca de agrandar sus vitrinas y dos de ellos compartieron grupo. Boca y Palmeiras reeditaron en la fase de grupos uno de los cruces más atractivos, luego de aquel triunfo por duplicado del equipo de Carlos Bianchi en 2000 y 2001.

El conjunto brasileño venía de propinarle una goleada histórica en la edición de 1994, cuando, con un Roberto Carlos brillante, le ganó 6-1. Cuatro años más tarde volvieron a verse las caras y el conjunto que ya conducía el Virrey quedó eliminó en cuartos de final de la Copa Mercosur 1998 (3-1 en San Pablo; 1-1 en Buenos Aires).

Los paulistas venían de ser campeones de aquella Mercosur ’98 y de la Libertadores ’99, de la mano de Luiz Felipe Scolari. Marcos, Roque Júnior, César Sampaio y Alex eran algunas de las figuras que venían haciendo historia y que querían quedarse con el bicampeonato continental. Hasta que se encontraron con el Xeneize dos veces seguidas.

El triunfo -o el empate- más recordado fue la final en el Morumbí en el 2000. La ida había terminado 2-2 gracias a un par de tantos de Rodolfo Arruabarrena y la vuelta estaba para cualquiera. De hecho, el propio Felipao se atajó y habló de un “arreglo” en la previa del choque decisivo. Tras un 0-0 en el que ambos tuvieron varias chances claras (hasta le anularon mal un gol a Palermo en el inicio del primer tiempo), Oscar Córdoba se transformó en héroe en la tanda de penales tras desviar los remates de su coterráneo Asprilla y Roque Júnior, para darle la tercera Libertadores al club de La Ribera tras 22 años de espera.

Un año después, volvieron a verse las caras, aunque en semifinales. Al Verdao ya no lo dirigía más Scolari y Bianchi ya no contaba con Palermo, pero sí con un Juan Román Riquelme que esa noche terminó de sellar su venta al extranjero. La ida fue 2-2 y en la vuelta, Celso Roth puso a Magrao, Alexandre y Galeano a que intenten parar al ‘10’, pero no hubo caso. Metió un golazo para poner el 2-0 y, después, los sacó a bailar en su propia cancha. La serie, sin embargo, terminó nuevamente empatada (fue también 2-2 tras la remontada de los locales en el complemento) y una vez más fue el arquero colombiano el que se destacó en la definición desde los doce pasos, tras tapar los tiros de Alex, Basílio y Arce.

En la edición 2018, volvieron a verse las caras en primera ronda. En el Allianz Parque de San Pablo, el Verdao se puso arriba con un gol de Keno a los 44 minutos del segundo tiempo y parecía que tenía la primera parte de su revancha asegurada, pero en el instante final del encuentro apareció Carlos Tevez y decretó un 1-1 que volvió a dejar a los brasileños con la sangre en el ojo. Sin embargo, en Buenos Aires, Palmeiras se impuso 2-0 en La Bombonera y complicó a un Xeneize que luego terminaría clasificándose a octavos de final en la última fecha.

Boca pudo haber quedado afuera del torneo en fase de grupos pero Palmeiras le ganó a Junior y le dio una "ayudita" a Boca, que terminó avanzando de fase gracias a la goleada con Alianza Lima. Ahora, la llave vuelve a cruzarlos en semifinales y el duelo tendrá una nueva página.