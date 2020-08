Las mejores comedias en Netflix (agosto 2020)

Para dramas, ya tenemos la vida real. Estos días somo muchos los que solamente queremos relajarnos y disfrutar una buena comedia. Las películas de terror están diseñadas para estresarnos y las de acción se toman demasiado en serio a sí mismas, pero las comedias, por otro lado, son simplemente divertidas. Y aunque claro, casi siempre son predecibles, ¿eso qué tiene de malo? No todas las experiencias cinematográficas deben ser grandes aventuras que nos cambien la vida; a veces uno solo quiere reír a carcajadas por un rato con alguna de las mejores comedias de Netflix.

Nota: Esta selección está en constante actualización y ampliación según los nuevos contenidos que Netflix va añadiendo y lo que desaparece de la plataforma. Los contenidos que añadimos están basados en la biblioteca de Netflix en EEUU.

Airplane! No es una película que puedas simplemente ver. Debes vivirla, debes darle toda tu atención. Esta comedia de David y Jerry Zucker y Jim Abrahams está atiborrada de chistes visuales y diálogos graciosísimos. Esta cinta también es un casi remake de Zero Hour!, un thriller de la década de los 50, y toma prestado todo lo que quiere de esa película, para luego agregarle una montaña de momentos cómicos que no paran.

Robert Hays estelariza con el papel de Ted Striker, un piloto fracasado que toma un avión para salvar su relación con Elaine Dickinson (Julie Hagerty). Sin embargo, cuando los pilotos se intoxican con la comida, Elaine y el Dr. Rumack (Leslie Nielsen) convencen a Ted de superar sus temores y tomar el control del avión.

Ace Ventura es un detective privado de la ciudad de Miami que tiene una especialidad bastante poco ortodoxa en el gremio: es un detective de mascotas. Esta sola carta de presentación genera burlas en sus colegas y policías, aunque el caso que ahora está investigando –la desaparición de Snowflake, el delfín-mascota de los Miami Dolphins– tiene varios de los ingredientes que se podrían esperar en cualquier otra película de acción.

Junto con La Máscara –del mismo año, 1994–, Ace Ventura: Pet Detective acabó por entronizar a Jim Carrey como el gran bufón de la década de 1990. Algo así como un Jerry Lewis, pero con los Beastie Boys sonando de fondo.

Groundhog Day

Vivir el mismo día, exactamente el mismo día, una y otra vez… ¿te lo imaginas? Phil Connors (Bill Murray), un meteorólogo que no se preocupa por nadie más que no sea él, se encontró en esta tesitura en Groundhog Day –traducida a veces como El día de la Marmota, Hechizo del Tiempo y también Atrapado en el tiempo–, un auténtico clásico de 1993. Después de cubrir el ritual que gira en torno a Punxsutawney Phil, el hombre del tiempo se despierta de su misión de pesadilla solo para descubrir que el mismo día comienza de nuevo, una y otra vez. Con la ayuda de Rita (Andie MacDowell), Connors conspira para liberarse de su prisión temporal y escapar a su vida real en una comedia tan legendaria que inspiró el musical de Broadway del mismo nombre.

The Interview (2014) es la única película de esta lista que podría haber dado origen a la Tercera Guerra Mundial. La película, que sigue la historia del entrevistador de un programa de EE.UU. que viajará a Corea del Norte para entrevistar a un dictador e infiltrarse en el gobierno de la CIA, provocó la ira de Kim Jong-un. Los hackers norcoreanos coordinaron un ataque masivo contra Sony Studios, filtraron correos electrónicos personales que obligaron a renunciar a la presidenta del estudio, Amy Pascal.

Cuando la película se estrenó, todo el alboroto fue una exageración. La entrevista era simple y Kim Jong-un se ve bien. Probablemente la broma es para el resto, por pensar que Seth Rogen y James Franco harían una película provocativa que daría origen a una guerra. El contexto de The Interview es probablemente más divertido que la película en sí, pero sigue siendo divertida.

Todos saludan el regreso de Eddie Murphy, que interpreta a Rudy Ray Moore en este original de Netflix. Moore era un músico deshecho que se transformó en Dolemite, un explosivo personaje de 1970, llegando a ser una estrella de culto. Una oda al cine independiente, con un toque más sutil que Bowfinger, esta película presenta actuaciones destacadas adicionales de Wesley Snipes y Keegan Michael Key.

Imagínate un mundo en el que, si no te enamoras ni te casas, te conviertes en un animal y te tratan como ganado. Oscuro, ¿verdad? The Lobster, de Yorgos Lanthimos, toca estas sombrías notas, pero inexplicablemente te hace reír. La historia se centra en un lugar donde solteros llegan en busca de amor. Si no lo encuentran en 45 días, se convierten en animales. Con una mirada profunda y seca sobre la desesperación inherente a la conexión humana, The Lobster brinda excelentes actuaciones de Colin Farrell, Rachel Weisz y John C. Reilly, y ofrece un asombroso giro que te te hará preguntarte por lo que acabas de ver.

Si no amas Life of Brian (bueno… y Flying Circus) no amas Monty Python. El caso es que Monty Python es mucho más que solo Holy Grail. Aunque Grail es su película más famosa, Life of Brian es la más ambiciosa, la más cínica y en pocas palabras la más loca, por una razón muy sencilla: parodia a Jesucristo, no al Rey Arturo. Bueno… al vecino de Cristo, Brian Cohen, interpretado por Graham Chapman. El filme relata un caso de identidad equivocada en el que Brian es tratado como profeta, blasfemo y enemigo del estado en una serie de sucesos pseudobíblicos. No hace falta decir que cuando se estrenó no le cayó muy en gracia a la iglesia, pero la verdad es que es muy divertida.

Como una extraña y algo espiritual secuela, Get Him to the Greek le da su propia película a Aldous Snow, la leyenda del rock británico de Russell Brand, quien robó algunas escenas en Forgetting Sarah Marshall. Después de que Sarah Marshall lo abandona y él pierde su sobriedad, Snow está aún más fuera de control. Por supuesto, el ambicioso ejecutivo discográfico Aaron Green (Jonah Hill) no conoce el contexto cuando acepta lo que debería ser una tarea fácil: acompañar a Snow al Greek Theatre de Los Ángeles para la primera parada de una gira de conciertos que marcarrá su regreso a los escenarios. Desafortunadamente, el rockero también ha descubierto que su verdadero amor, Jackie Q (Rose Byrne), está en California y se empecina en recuperarla antes de comenzar la gira. Para Aaron, llevar a Aldous Snow al escenario es todo un desafío.

Frances Ha, la cinta con la que el mundo conoció a la guionista y directora nominada al Óscar de Lady Bird y Little Women, es el trabajo semiautobiográfico de Greta Gerwig acerca de la crisis del cuarto de vida de una chica en Nueva York. Gerwig es coguionista junto con el director (y su pareja) Noah Baumbach, además de estelarizar la producción en el papel de Frances Halladay, una mujer de 27 años que hace muchas cosas pero que en realidad no se identifica con ninguna. Francés Ha es un vistazo empático y genuino a lo que es ser joven y no estar apasionado por nada específico fuera de, ya sabes, la vida misma. Gerwig es encantadora en el papel principal; se siente como la persona más singular del mundo y, al mismo tiempo, una con la que es facilísimo identificarse.

The Artist

Si bien hay aquí elementos de drama y romance, en esencia The Artist es una comedia. Una vez que te olvidas de que estás viendo una película en blanco y negro, entras en un mundo de nostalgia cinematográfica imposible en las películas de hoy. Mientras que las viejas películas mudas pueden resultar difíciles para las sensibilidades modernas, The Artist nunca deja de intentar sorprendernos con trucos visuales y de audio, junto con subtítulos humorísticos y actuación visceral. La película de 2011 ganó cinco Premios de la Academia, incluida la Mejor Película, y se cierra con una escena de baile que rivaliza con todo lo que Fred Astaire creó durante su apogeo.

Es una de las producciones originales más extraños de Netflix, sobre todo porque llegó a la plataforma aparentemente de la nada. The Nouthorized Bash Brothers Experience es lo más divertido que tienes para revivir los días de gloria de los Oakland Athletics de 1990. Pero no necesitas ser un fanático de los A, ni siquiera del béisbol, para disfrutarla. Creado por The Lonely Island, este cortometraje musical está protagonizado por Andy Samberg y Akiva Schaffer como los Bash Brothers, Jose Canseco y Mark McGwire, que cantan sobre golpear jonrones, consumir esteroides y estar en la cima del mundo. Es así de torpe como se lee, pero resulta extrañamente satisfactorio.

Igual que el grande (y ficticio) Dewey Cox, Walk Hard no fue apreciada en su momento. Estelarizada por John C. Reilly como el músico del que el filme toma su título, Walk Hard parodia directamente a Walk the Line, la película biográfica acerca de Johnny Cash que salió un par de años antes. Lo que hace que este filme sobresalga de entre otras parodias similares es el corazón que Reilly le pone a su personaje, creando un sentimiento que adereza los momentos de risa.

La reinterpretación que hace Amy Heckerling de la novela Emma (1816) de Jane Austen es una de las comedias más entrañables de los 90. Ambientada en una escuela para ultramillonarios en Beverly Hills, en Clueless conocemos a Cher y Dionne, dos chicas de clase alta a las que las buenas notas les importan menos que llevar la ropa adecuada y ser populares. No obstante, Cher también tiene el impulso de ayudar a los menos afortunados, gracias a un lado sensible que no le interesa ocultar. Y mientras explora esta nueva identidad, podría ser que Cher también encuentre el amor donde menos lo espera.

*Actualizado el 15 de agosto por Aron Covaliu.

