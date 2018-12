Hijo de Larry Brown quiere alargar la dinastía

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Tal vez el nombre de Kameron Brown en estos momentos no sea muy familiar, pero te aseguro que este receptor que jugará para Texas A&M, tiene pedigrí de NFL. Hijo del miembro del Salón de la Fama, Larry Brown, campeón con los Cowboys en tres Super

Bowls y MVP de uno de ellos, Kameron está en México al ser parte de los mejores 75 jugadores de su generación que hoy sostendrá el World Bowl en el estadio Azul.

Ahora como un joven maduro, recién graduado de la preparatoria Colleyville Heritage en Dallas, y Aggie en la NCAA la próxima temporada, recuerda cómo fue su infancia al lado de su padre.

"Es alguien que me enseñó mucho, para mí era algo normal, porque además de convivir con él todo el tiempo, me entrenó de pequeño", señaló Kameron, en charla con EL UNIVERSAL Deportes. "Fue muy duro conmigo desde temprana edad, para que madurara rápido y fuera más veloz en la cancha que el resto de mis compañeros", recordó.

Pese a que no vio jugar a su padre, quien se retiró dos años antes de su nacimiento, el jugador de 18 años de edad creció rodeado del mundo futbol americano. Desde que tiene memoria, acompañó a Larry a los juegos de los Cowboys. "Estuve rodeado de miembros del Salón de la Fama y de jugadores desde que era niño. Fue algo que se hizo una rutina y aprendí mucho de lo que ellos me decían", dijo Kameron, quien confesó que en esas visitas a los partidos escuchó varias historias que lo motivaron a dedicarse este deporte.

"Muchos venían de lugares más duros del que yo vengo, entonces me dije 'si ellos pudieron hacerlo bajo esa situación, no había excusa para que yo no lo intentara'".

Contrario a su padre, quien jugó de cornerback, el de la Clase de 2019 colegial eligió ser un jugador ofensivo. "Honestamente, me gusta hacer ver mal a los otros jugadores. Los defensivos siempre te quieren hacer menos con sus burlas entonces me gusta hacerlos sentir mal."

Al preguntarle si apoyaba al mismo equipo en el que su progenitor jugó por seis años, Kameron confesó que apoya a los Dolphins de Miami. De pronto, una risa se entrometió en la plática: era la del mismo Larry Brown, quien aseguró sarcásticamente, "es buen receptor, tiene talento, sabe atrapar balones, es rápido, es listo... pero no es suficientemente bueno para ser un Cowboy".