HBO Max quiere hacer una película con el Batman de Ben Affleck y el Joker de Jared Leto

¿Os acordáis de cuando Ben Affleck se proponía escribir, dirigir y protagonizar la siguiente película en solitario de Batman?

Como si de un viaje al pasado se tratara, Ben Affleck podría protagonizar (y dirigir) una película de Batman en la que se enfrentaría al Joker de Jared Leto. (Imágenes: Warner Bros.)

No hace mucho de aquel improbable proyecto personal del californiano, que tras su renuncia a llevar la capa del Caballero Oscuro fue a parar a manos de Matt Reeves (La guerra del planeta de los simios). Pero la cosa no estuvo tan lejos de suceder, ya que en la escena de créditos de Liga de la Justicia Deathstroke (Joe Manganiello) anticipaba lo que pudo haber sido y no fue…

Como todos sabemos, el clímax del Universo Extendido DC no tuvo ni de cerca la acogida crítica y el éxito de taquilla que se esperaban, y finalmente Warner Bros. optó por estrategias alternativas que han dado buenos resultados: no solo por el Joker de Todd Phillips, sino también y muy especialmente por The Batman –el prometido reinicio del personaje que dirige Reeves y protagoniza Robert Pattinson, y que llegará a nuestras pantallas en octubre de 2021.

Sin embargo, el reciente estreno en HBO Max del mítico montaje del director que Zack Snyder hizo de Liga de la Justicia, las esperanzas de volver a ver al actor de 47 años luciendo la inconfundible capa negra han resurgido con fuerza.

En efecto, según una fuente de The Culture Nerd, la plataforma de vídeo bajo demanda estaría buscando producir una película o miniserie original, en la que Affleck encarnase de nuevo a Bruce Wayne… ¡pero también con el denostado Joker de Jared Leto y el Deathstroke de Manganiello!

Tal y como lo lees: una completa vuelta a un pasado reciente que muchos fans de DC prefieren olvidar –pero que en HBO Max estarían dispuestos a resucitar para seguir exprimiéndolo.

Por si fuera poco, parece que Affleck también estaría negociando dirigir esta película o miniserie, con Snyder asumiendo las riendas de la producción. De verdad, ¿es que hemos retrocedido un par de años en el tiempo?

Pero detengámonos un momento a pensar lo que esto supondría: la coexistencia en el tiempo de dos Batmans cinematográficos igualmente canónicos.

Está bien, existen ciertos precedentes: podría decirse que el año pasado, el Joker de Joaquin Phoenix “coincidió” con el de Jared Leto en Aves de Presa, y en distintas series y películas animadas de DC han coincidido en el tiempo diferentes encarnaciones de un mismo personaje.

Pero aquí no estamos hablando de un personaje cualquiera, sino de la versión cinematográfica de un héroe tan icónico como Batman. ¡Solo puede haber uno!

En todo caso, cabe señalar que la ficción de HBO Max no coincidiría con el Batman de Reeves en cartelera, puesto que previsiblemente se estrenaría solo en streaming. Dicho esto, el auge del VOD hace que cada vez haya menos diferencia entre estreno en salas o en plataforma online…

Sea como sea, la gran pregunta es qué tipo de historia contaría esta película o miniserie protagonizada por Affleck. Anteriormente se ha rumoreado una historia ambientada en el Manicomio Arkham (como el exitoso videojuego) que incluya otros villanos –además de Joker y Deathstroke.

¡Incluso se habla de que el Cyborg de Ray Fisher podría protagonizar su propia serie en HBO Max, tras la cancelación de su película en solitario!

A todo esto, recordemos que, tras pasarse a la competencia de Marvel, Leto tiene previsto estrenar la película en solitario del villano de Spider-Man Morbius en marzo de 2021, y que Henry Cavill parece dispuesto y listo para fichar para una nueva interpretación de Superman –que, según Deadline, consistiría en un papel secundario o incluso cameo, al estilo del Hulk de Mark Ruffalo en Thor: Ragnarok.

Es decir, que lo de Cavill no se tratará de una película en solitario del Hombre de Hierro, sino de una posible aparición en Shazam 2, Black Adam o Aquaman 2.

En cualquier caso, parece que los rostros más reconocibles del criticado DCEU no van a desaparecer en la nueva década...

