HBO confirma el jarro de agua fría para los fans de 'Friends' en España

El frenesí por el retorno de los amigos favoritos de las series está calentando motores en redes sociales. Solo hizo falta un avance de 41 segundos (nada revelador, por cierto) y la confirmación de su fecha de estreno en HBO Max para provocar un tsunami de entusiasmo viral. Y es que el reencuentro de Friends con su público son palabras mayores en el mundo de las series y, en consecuencia, fuimos muchos los que la semana pasada apuntamos el 27 de mayo como fecha sagrada en nuestro calendario seriéfilo.

Sin embargo, no tengo más remedio que confirmar la mala noticia que varios sospechaban en redes sociales. El episodio especial de Friends no se estrenará en HBO España.

Menudo jarro de agua fría ¿verdad?

La semana pasada nos pudo el entusiasmo y no caímos en la cuenta. Pero el estreno oficial anunciado para el 27 de mayo es para HBO Max, la plataforma de WarnerMedia que opera únicamente en EE.UU. desde mayo de 2020 y que incluye otras marcas y contenidos de la compañía en general. En cambio, en otros países de Latinoamérica, Europa y Asia tenemos la versión de HBO a secas.

Pues bien, confieso que al ver el anuncio pequé de ingenua. Como muchos de vosotros seguramente, imaginé que al tratarse de un contenido tan apetitoso como la reunión de Friends -tan pedida por los fans desde el final de la serie en 2004- la compañía aprovecharía su tirón para ponerla a disposición de todos sus servicios internacionales. Incluso pensé que harían lo mismo que hicieron con el nuevo montaje de Liga de la Justicia que, originalmente, también es de HBO Max pero distribuyeron al resto de plataformas internacionales a través de HBO. Así como hicieron con Genera+ion, una serie de Max Original que HBO España estrenó en marzo.

Pero no. Según escribió HBO España en respuesta a un tuit y luego nos confirmó de forma directa, en el caso del capítulo de Friends no será el caso. El episodio especial grabado en abril tras varios retrasos por culpa de pandemia, y en el escenario original donde grababan la sitcom, no llegará a España porque se tata de un contenido exclusivo de HBO Max y por ende, no se estrenará en nuestra versión de HBO.

Sin dudas se trata de una oportunidad enorme que, por algún motivo, la compañía no ha querido o no ha podido aprovechar, sobre todo si tenemos en cuenta que HBO España cuenta con la serie completa desde el 31 de diciembre de 2020, fecha en que se terminó la licencia que tenía Netflix sobre la serie.

Me temo que con esta táctica de mantenerlo como propiedad exclusiva de HBO Max, la empresa podría estar alimentando indirectamente el consumo pirata del contenido. Incluso, a raíz del interés viral que ha despertado el reencuentro, son varios los medios que han publicado artículos explicando maneras de verlo a través de conexiones VPN engañando al sistema de HBO Max sobre la localización del usuario. Es probable que las webs que se dedican a la oferta de contenido ilegal estén al acecho la noche del 27 de mayo, con una demanda enorme de usuarios ansiosos por acceder a sus servicios para ver el capítulo.

Es decir, los que convivimos con Friends desde hace más de 25 años vamos a estar deseando ver el episodio. Y cuando digo “convivimos” es porque, en mi caso y en el de muchos que conozco, los seis protagonistas todavía nos acompañan día a día aunque conozcamos sus aventuras de memoria -en mi caso, son mis compañeros en la cocina-. Incluso creo que vamos a ser víctimas de los spoilers injustos, con clips, gifs y comentarios en redes, que los televidentes estadounidenses volcaran durante la emisión en directo.

Eso mismo que nos pasó hace unos meses con la reunión de El príncipe de Bel-Air. Aquel reencuentro nostálgico también era un contenido de HBO Max y el resto del mundo se terminó enterando de su emisión a través del furor que circulaba en redes sociales la mañana siguiente. Will Smith había hecho las pases con Jane Hubert, habían llorado, reído y recordado, y nos lo habíamos perdido. A seis meses de su estreno todavía no aterrizó en España, aunque sí lo hizo en otros países como Reino Unido donde la BBC adquirió sus derechos.

Más allá de exclusividades -que después de todo no deja de ser la misma compañía madre- uno de los motivos que podrían explicar la ausencia del reencuentro de El príncipe de Bel Air o la negativa de estrenar el especial de Friends en simultáneo con EE.UU el 27 de mayo, es que HBO Max tiene previsto aterrizar en España, Europa y varios países en la segunda mitad del año, tomando el lugar de la actual plataforma de HBO. Es decir, HBO España como tal desaparecía para convertirse en HBO Max también por estos lados y este tipo de especiales podrían servir como imán para atraer a nuevos usuarios. Pero claro... siempre que no hayan sucumbido a la impaciencia de verlo pirateado.

Friends: The Reunion no llegará a HBO España, es un contenido exclusivo de HBO Max — HBO España (@HBO_ES) May 14, 2021

Este cambio vendrá con nuevo contenido pero también con algún que otro dolor de cabeza. Y es que todavía existen muchas series internacionales licenciadas con otras plataformas haciendo que, quizás, algunos contenidos disponibles en un país no lo estén en otro. Es lo que pasó con Juego de Tronos, que una vez aterrizada la plataforma de HBO en España la serie terminó siendo emitida en simultáneo en HBO y en Movistar+, cadena que había adquirido los derechos previamente. Aquel arranque provocó algún que otro problema para la nueva plataforma a raíz de la filtración de episodios o errores técnicos que, poco a poco, han ido solventando. También es el caso de The Flight Attendant que en España sí la tiene HBO, pero en otros países como Alemania, Italia y Reino Unido, Sky compró los derechos hasta 2025. Por ende, por el acuerdo con Sky, HBO Max no llegaría a estos tres países hasta el año mencionado (vía Financial times)

Para entendernos mejor digamos que HBO Max es la estrategia de WarnerMedia de aglutinar todo su servicio de entretenimiento en una misma suscripción streaming de vídeo bajo demanda. Aquí, además del canal HBO, entran DC, Cartoon Network, CNN, TNT y otras. A lo largo del segundo semestre de 2021 -todavía se desconoce la fecha definitiva- HBO España se convertirá en nuestra propia HBO Max. ¿Significa esto que es entonces cuando veremos el especial de Friends? Pues, tal y como nos asegura HBO España, lamentablemente no se sabe. Desde la empresa aún no pueden confirmarnos exactamente qué contenido llegará con la nueva plataforma.

Todavía desconocemos si habrá que eliminar una plataforma e instalar otra, o si la suscripción tendrá el mismo valor o será diferente (en EE.UU. cuesta 14,99 dólares al mes). Lo que sí sabemos es que HBO Max lleva tiempo moviendo ficha. Además de comenzar con producciones propias a este lado del charco como ¡García!, la primera serie española de HBO Max, la empresa ya no vende sus series de otras propiedades como TNT a Movistar+ o Netflix, sino que las mantiene “en casa”, como hicieron con Raised by wolves que por aquí vimos en TNT. Aunque algunas de momento no tienen más remedio que verlas crecer en otras plataformas, como Riverdale que pertenece a The CW de WarnerMedia pero Netflix tiene sus derechos de distribución global.

De momento, lo importante, es que nuestro gozo de ver el reencuentro de Friends se queda en un pozo, y en el camino, HBO España y otros países, pierden la oportunidad de atraer nuevos suscriptores que sí querrían colgarse de la plataforma solo por ver el reencuentro de los amigos de la tele. Después de todo, hay muchos usuarios que han visto la serie de nuevo cuando estaba en Netflix y que todavía no se habrían pasado a HBO esperando precisamente el reencuentro. Una oportunidad perdida, para ellos y para nosotros, los ansiosos seguidores de Friends.

