Guti: "Por más que lo intentes, no te toman en cuenta"

Erick Gutiérrez ha perdido algo más importante que la continuidad: la confianza. El mediocampista mexicano no es optimista con respecto a su situación en el PSV, equipo en el que actualmente no cuenta con demasiados minutos en la Eredivisie.

El canterano de Pachuca hizo un repaso de su momento en Holanda y lo comparó con el de Chucky Lozano, quien vive una situación similar en el Napoli. Guti considera que tener minutos resulta complicado porque ni siquiera los toman en cuenta.

"Pueden opinar que no juega y se pueden imaginar muchas cosas, pero no saben lo que estás viviendo en el día a día, por más que le eches ganas, no te toman en cuenta. A veces se necesita apoyar al mexicano que está acá", dijo a TUDN.

La temporada de Guti comenzó de la mejor manera bajo la conducción de Mark van Bommel, con quien se había ganado la titularidad. Sin embargo, los cambios a nivel deportivo lo perjudicaron, al punto que últimamente solo juega como recambio.