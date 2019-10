Gustavo Matosas tiene las horas contadas en la Liga MX

​La noche del pasado viernes salió a la luz un reportaje en el que se evidenciaba, a través de audios, actos de corrupción de Gustavo Matosas, hoy por hoy entrenador del ​Atlético de San Luis en los que aceptaba que pondría jugadores de titulares durante su tiempo al mando del ​León, con tal de recibir una comisión por parte de su agente, situación que deja muy mal parado al estratega.





Hace mucho se sospechaba, hasta que hoy en el programa En Punto, conducido por @DeniseMaerker, se dio a conocer un audio donde Gustavo Matosas, dialoga con Fernando Pavón, acordando el cobro de comisiones por la venta de futbolistas.



La realidad es que esto no era un secreto dentro de la federación y el señor Matosas ya era visto como persona non grata dentro del futbol mexicano, sin embargo, la llegada de la directiva española al cuadro potosino, le permitió retornar a la ​Liga MX, aunque al parecer no será por mucho tiempo.

Es evidente que el entrenador argentino naturalizado uruguayo hizo enfadar a la persona equivocada y eso motivó a que saliera a la luz un hecho que se dio hace casi 7 años, por lo que el mensaje es evidente y la presencia de Matosas en tierras aztecas cada vez es menos requerida.





"Primero tengo que hablar con el abogado y la gente del club para ver de dónde salen esas cosas":



Lo hecho por Matosas hace varios años no es nada nuevo y sucede con muchísimos equipos no sólo en el país, sino en el mundo. El Turco Mohamed también ha sido señalado por utilizar a jugadores o pedir dinero a estos para jugar, así como se dijo en su momento con Hugo Sánchez en ​Pumas o infinidad de veces en categorías inferiores para poder debutar, solicitando sobornos. En Europa, el ​Real Madrid de José Mourinho se plagó de futbolistas que eran representados por la agencia Gestifute de Jorge Mendes, misma a la que pertenece el entrenador portugués, por lo que claramente este problema radica a nivel mundial.

La diferencia con Gustavo Matosas, es que a este le publicaron audios en los que evidencia sus actos de corrupción, demostrando que ya no es bienvenido en el futbol mexicano y que se está haciendo lo necesario por sacarlo de la dirección técnica del San Luis, justamente en un mes en el que varios problemas comunes, pero bien escondidos del balompié azteca, han salido a la luz.