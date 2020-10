Guillermo Moreno le dio $500 a Viviana Canosa para que le mande un "chori" a Alberto Fernández

Uno de los condimentos del programa de Viviana Canosa, Nada Personal, es la ocurrencia de su conductora que, para celebrar la vigilia peronista, comenzó el programa sentada en la mesa -como ya lo ha hecho en otras ocasiones- comiendo un "chori" con vino, mientras su invitado, Guillermo Moreno, y su panel hacían lo mismo, cada uno desde su lugar.

En el medio de la entrevista, el exsecretario de Comercio apuntó que Alberto Fernández necesitaría comer un choripán, a lo que Canosa agregó: "El Presidente come sushi, no come chori". Entonces, el exfuncionario sacó de su bolsillo y le dio $500 a la periodista. Luego, lanzó: "Mandale un chori de parte mía, con una tarjeta que diga: 'Moreno te manda un chori'". Minutos después dijo que, si el Presidente, "llenito", pide perdón, pueden "empezar de vuelta" y esos $500 habrían sido "la mejor inversión".

En el Día de la Lealtad Peronista, Moreno lanzará su partido Principios y Valores porque -según sostiene en su spot- "el peronismo necesita una expresión electoral doctrinaria". "Hay que explicarle a Alberto lo que es ser un buen peronista", disparó.

"¿Te sentís el más peronista de los peronistas?", le preguntó Canosa al exfuncionario -desde la mesa- al comienzo del programa, y él contestó: "Una de las verdades es que ningún compañero se tiene que sentir más que otro compañero. Cuando alguien se siente más que otro compañero se transforma en un oligarca". Para él, el objetivo es "peronizar a todos" y por eso "el trabajo del peronista es incansable".

"A Mauricio Macri lo peronizás a la larga, va a costar, pero no perdemos la esperanza porque a la gente hay que hacerla buena y para ser buena tiene que ser peronista", dijo. Y añadió: "Armó un gabinete de gerentes. Los peronistas somos todos directores y ellos son todos gerentes".

En el programa, la periodista apuntó contra el ministro de Economía Martín Guzmán, a quien apodó "el ministro zaraza", por decir en una entrevista que el dólar blue no impacta sobre los precios, y lanzó: "Con todo el amor del mundo, la verdad era como [Hernán] Lorenzino, con el 'me quiero ir' a casa con mi mamá. No te entendemos nada, Guzmán".

En ese momento, la conductora pidió escuchar la marcha peronista y se recostó en su sillón mientras el invitado la cantaba. "Nadie puede decir que Moreno no lo está dando todo", bromeó ella. Terminada la performance, Moreno volvió a la polémica en torno a Guzmán y respondió citando la marcha: "'Por esa Argentina grande con que San Martín soñó que, en la realidad efectiva, le debemos a Perón', no en la idea, 'en la realidad efectiva': filosofía de la más profunda. Alberto, 'en la realidad efectiva' estamos mal. No importa si el ministro de Economía piensa igual que vos".

Moreno seguía con su razonamiento, cuando Canosa lo interrumpió: "Uno siente que Guzmán no fue nunca con un changuito ni al chino de la esquina a comprar dos kilos de yerba". Y él coincidió: "Esto se notaba. Es obvio que la comida está carísima. Está totalmente desordenado".

Tal como señaló, al ministro le falta experiencia: "Está en proceso de formación, y está bien. Lo que pasa es que el que lo tiene que seleccionar tampoco está formado en economía, ¿y está mal que Alberto no esté formado en economía? De ninguna manera, es un profesor de derecho. Lo que pasa es que debería conocer sus limitaciones".

