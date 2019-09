Guido Rodríguez y Paul Aguilar respaldan a Guillermo Ochoa luego del empate ante Pumas

Las ​Águilas del América consiguieron un empate contra los Pumas en el llamado Clásico Capitalino con un marcador de 1-1, tras recibir el gol que los igualaba el resultado en los últimos minutos de los Universitarios. Paul Aguilar y Guido Rodríguez decidieron mandar este mensaje a Guillermo Ochoa debido a que algunos aficionados creen que él había colaborado en la anotación en su contra.

"En un tiro de larga distancia, no sé si no la ve Memo, pero nos cuesta ahí el gol. Él sabe, es grande jugador de experiencia, aquí cualquier se puede equivocar, me a ha tocado a mí, a Ema, a Jorge, le a tocado a todos. Hoy el grupo está con él, no pasa nada, es un gran jugador, es seleccionado, viene de Europa, él sabe que estamos con él", culminó Paul Aguilar.