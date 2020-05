Guatemala critica a EEUU por enviar deportados con virus

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala cuestionó el jueves el trato recibido por Estados Unidos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, en un aumento del tono de las autoridades del país centroamericano luego de semanas de frustraciones porque el gobierno estadounidense no ha dejado de deportar migrantes guatemaltecos contagiados con COVID-19.

“Eso de aliados con Estados Unidos, no es cierto”, dijo el presidente Alejandro Giammattei durante un foro de análisis público sobre la pandemia. "Guatemala es aliado de EEUU pero EEUU no es aliado de Guatemala, no nos tratan como un aliado”.

Hasta el jueves, 119 migrantes guatemaltecos han resultado contagiados del virus, luego de ser examinados en Guatemala. El miércoles un funcionario del Ministerio de Salud, que pidió no hacer público su nombre por no estar autorizado a hablar dijo que el miércoles tres migrantes más dieron positivo al virus.

“Entendemos que los EEUU quiere deportar gente, pero lo que no entendemos es que nos manden los vuelos todos contaminados”, dijo el mandatario.

Giammattei es el primer presidente centroamericano en criticar abiertamente a Estados Unidos por su política de mantener la deportación de migrantes en medio de la pandemia.

El país centroamericano había solicitado a las autoridades migratorias estadounidenses que los migrantes deportados fueran examinados en su territorio, máximo 72 horas antes de abordar el vuelo, para saber si eran portadores del virus. Además, pidió que les dieran un certificado médico de que eran negativos.

Sin embargo, según documentos a los que ha tenido acceso The Associated Press, algunos exámenes se realizaron una semana antes y al llegar los migrantes a Guatemala resultaron portadores del virus.

El presidente explicó que la llegada de migrantes contagidos está sobrecargando al precario sistema de salud guatemalteco, lo que ha provocado “serios problemas” al país.

“Estados Unidos ha ayudado a otros países incluso con respiradores, y a nosotros no nos ha caído pero ni siquiera un maíz picado", dijo el presidente. "No nos sentimos muy agradecidos por la forma en la que hemos sido tratado”.

Tras conocerse los contagios masivos en los vuelos, Guatemala ha suspendido la llegada de varios de estos, solicitando a las autoridades migratorias estadounidenses asegurarse que los migrantes estén libres de la enfermedad.

La administración de Donald Trump, ha ofrecido ayuda médica a Honduras y El Salvador, aduciendo que estos si han recibido vuelos con migrantes, y ha excluído a Guatemala.

“La fricción se ha dado y se está potenciando como de luz amarilla, porque el gobierno de Estados Unidos descaradamente ha seguido enviando migrantes contagiados y ha incumplido lo que ofreció”, dijo Renzo Rosal, analista y politólogo guatemalteco.