Guardiola debería marcharse del Manchester City si se confirma la sanción

​El ​Manchester City, salvo que el TAS en última instancia diga otra cosa, quedará excluido de las competiciones europeas durante la temporada 2020/21 y la 2021/22. Todo ello debido a las irregularidades en el periodo de fichajes comprendido entre 2012 y 2016. Unas fechas en las que en total, por cierto, el club gastó 700 millones de euros en jugadores de la talla de ​De Bruyne, ​Sterling, Gundogan o Fernandinho.

Ilkay Gundogan,Kevin De Bruyne,Raheem Sterling,Bernardo Silva

Una de las grandes preguntas que se hace el mundo del fútbol a día de hoy es: ¿qué hará Guardiola de cara a la próxima temporada? ¿Seguirá en el Etihad o romperá su contrato con el club para marcharse en busca de un reto mayor?





Porque sin duda alguna Guardiola es uno de los mejores técnicos del mundo desde que debutó con el ​Barcelona en la élite de los banquillos (si no el mejor). En apenas 11 años ya ha ganado 27 títulos, a 2 y medio por temporada, y es el tercer técnico con más trofeos de toda la historia. ¡¡¡En 11 años!!! Por cierto, ha sido campeón en España, Inglaterra y Alemania, con el ​Bayern de Múnich.

#OJOALDATO - Pep Guardiola ha ganado 27 títulos en 582 partidos oficiales.



‼️Sale a título cada 21 partidos‼️



En solo 10 temporadas como técnico profesional, ya es el tercero más laureado de todos los tiempos, solo por detrás de Alex Ferguson (49) y de Valery Lobanovsky (28). pic.twitter.com/Bi0veXSCdr







— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 18, 2019





Por esa razón pienso que debería salir del City al terminar la temporada, sobre todo si se confirma la sanción. Un entrenador de su nivel sí puede permitirse el lujo de 'tirar' dos años de ​Champions League. Pero el fútbol perdería mucho. Un equipo entrenado por Pep es un equipo de autor. Despliegan un juego muy bonito de ver y merece la pena verlo en la máxima categoría internacional a nivel de clubes.

Continuar leyendo la historia

Josep Guardiola

Desde luego ofertas no le van a faltar. Ya ha sonado incluso para la Juventus 1 día después de conocerse la sanción. No me imagino una temporada en la que Guardiola no esté entrenando un equipo de Champions. Sí que es verdad que en la 2012/13 se tomó un año sabático después de acabar muy desgastado en su etapa con el ​Barcelona. No obstante, creo que esta situación es diferente y no repetirá esa circunstancia.





En no demasiado tiempo sabremos la decisión definitiva que toma el de Sampedor. Por el bien del fútbol, esperemos que el año que viene deje el City y fiche por un equipo Champions.





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!