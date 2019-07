Guardado, duro con la Liga MX: "Nadie nos ve a los mexicanos"

​Previo al partido amistoso de pretemporada entre el ​Real Betis y el ​Puebla, que se dará este fin de semana, Andrés Guardado declaró que a la ​Liga MX le hace falta más audiencia a nivel internacional.

Guardado habló sobre las reacciones de sus compañeros en el Betis, que no conocían al Querétaro y quedaron sorprendidos por el nivel que mostraron los Gallos en el partido y el 'Principito' cree que esto se debe a que a la ​Liga MX le falta reconocimiento a nivel mundial:

​' Para muchos compañeros que no tenían ni idea del equipo, sobre todo de Querétaro, decían que juega bien, desgraciadamente para nosotros los mexicanos, nadie nos ve, no tiene información visual, no tienen vendidos los derechos en ningún lado, y eso hace que muchos se sorprendan cuando vienen aquí'​​

Puso como ejemplo a ​LaLiga, que tiene una gran distribución de sus derechos de transmisión a nivel global​, por lo que ha crecido exponencialmente en los últimos años, en comparación a la Premier League, que es considerada por muchos la liga con mayor calidad y competencia.

Guardado cree que si se viera a la ​Liga MX en Europa y otras partes del mundo, los equipos podrían exportar más jugadores y ser conocidos en el mundo, como la MLS lo ha hecho últimamente.