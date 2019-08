Griezmann empieza a justificar la inversión que hizo el FC Barcelona

​​Antoine Griezmann no tenía un partido fácil ante el Betis. El delantero francés jugaba su primer partido oficial en el Camp Nou y lo hacía sin sus compañeros de tridente, y para colmo el conjunto verdiblanco se adelantaba en el marcador. Sin duda el panorama no era el más alentador pero Griezmann no es un jugador que se esconde y se echó a la espalda toda la responsabilidad del ataque ​azulgrana . Y la jugada no le pudo salir mejor.





El delantero galo anotó los dos primeros goles de su equipo, con celebración especial incluida, para poner el 2-1 en el marcador, dio una asistencia y dejó detalles de crack sobre el terreno de juego para liderar la remontada de los suyos. Una carta de presentación inmejorable para todos aquellos que dudaban de él y que no querían verle por el Camp Nou. Poco a poco el galo se está metiendo en el bolsillo al sector más crítico del barcelonismo que no quería su fichaje. Puede que algunos sigan pensando que la inversión que se hizo por Griezmann fue muy elevada o incuso injustificada pero el francés es de los que hablan en el terreno de juego y el domingo demostró que su llegada al Barcelona es un acierto y vale la pena cada euro que se ha pagado por él.

Con partidos como este Griezmann le está dando la razón a aquellos que decidieron apostar por él, y con este ritmo puede que les llegue a salir hasta barato. El delantero está empezando a justificar los 120 millones que desembolsaron por él, pero este tan sólo es el primer paso. Griezmann ha ganado mucho con ese partido, pero sino mantiene la línea, todo lo que logró puede venirse abajo en cuestión de minutos. El comienzo ha sido bueno y es de esperar que cuando tenga a su lado a sus compañeros de tridente no tenga que asumir él toda la responsabilidad y se sienta más liberado, algo que le puede venir muy bien a su juego y por lo tanto al equipo.

Aún es pronto para sacar grandes conclusiones, pero de momento Griezmann está haciendo aquello para lo que se le fichó y en su primera gran oportunidad para demostrar que puede ser una pieza clave en este Barcelona ha salido victorioso. El francés prometía espectáculo y buen rendimiento y el camino que está siguiendo para lograrlo es el adecuado, paso a paso terminará de convencer a los más escépticos y el Barcelona amortizará con creces la inversión que hicieron por él.

