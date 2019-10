A Gonzalo Higuaín le dieron dos puntos de sutura: el durísimo golpe que sufrió ante Lecce

​El delantero ​argentino Gonzalo Higuaín cumplió ayer 200 partidos oficiales en la máxima categoría de la liga italiana, en el empate de la ​Juventus 1-1 ante Lecce como visitante, pero lejos estuvo de poder celebrarlo de la mejor manera.

Es que el "Pipa" sufrió un tremendo golpe en su cabeza producto de un durísimo choque contra el arquero rival Gabriel, quien salió a cortar un centro con los puños y luego de despejar la pelota lo impactó provocando un sangrado importante en su rostro.

¡Pobre Pipa! Gonzalo Higuaín recibió un durísimo golpe en Lecce y tuvo que salir con un aparatoso vendaje en su cabeza. Le colocaron puntos de sutura en la enfermería y regresó a Turín con el equipo, tras el empate 1-1 de la #Juventus. pic.twitter.com/uwJbapbjTS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2019

El encuentro estuvo detenido durante varios minutos, luego el goleador se reincorporó y cuando finalizó le cosieron la frente por el tamaño de la herida, dándole dos puntos de sutura para que mejore la situación.

Al Pipa le dieron los puntos 🤕

Por el tremendo corte que sufrió en la cabeza, a Gonzalo Higuaín le tuvieron que dar puntos de sutura. Fue por un tremendo choque con el arquero Gabriel, del Lecce ➡️ https://t.co/XhnsTbH1hV pic.twitter.com/D0ecMS2S52

— Diario Olé (@DiarioOle) October 27, 2019

"A Higuaín le están haciendo unos puntos de sutura. Está consciente y responde de manera lúcida. Pienso que volverá con nosotros y luego lo llevaremos al hospital para que se haga los controles", aseguró el entrenador de Juventus, Maurizio Sarri, en conferencia de prensa una vez finalizado el enfrentamiento.

El ex ​River regresó a Turín junto al resto de sus compañeros y las próximas horas serán claves para determinar por cuánto tiempo no podrá estar presente en el terreno de juego, ya que la actividad sigue y no hay descanso.