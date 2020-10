Gonzalo Alhambra, 'talent' del equipo de Alejandro Sanz, emociona a todo el plató con su actuación

¡Continúan los asaltos de La Voz y, con ellos, la lucha por las mejores voces! La segunda noche de esta importante fase del programa de Antena 3, en la que los talents elegidos en las audiciones a ciegas del concurso se enfrentan para demostrar que pueden llegar a la ansiada fase final, no ha dejado indiferente a los telespectadores ni, por supuesto, a los coaches, Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Laura Pausini y Pablo López, y sus asesores. En esta nueva entrega del concurso, que ha estado repleta de emociones, talento y algún que otro robo, se ha subido al escenario Gonzalo Alhambra para demostrar, una vez más, que merece continuar en la competición.

El concursante, que forma parte del equipo de Alejandro Sanz y su asesora, Tini Stoessel, ha dejado a todos sin palabras con su interpretación de Qué bonita la vida, de Dani Martín. "Pff… ¡Qué guapo!", ha señalado Pablo López al escuchar los primeros compases de la canción, mientras el resto de coaches y asesores se emocionaban con el artista andaluz. Al igual que los familiares, que no podían evitar llorar al ver al concursante con la guitarra encima del escenario, el público se ha puesto en pie y ha aplaudido durante toda la actuación.

Al acabar de defender la canción del que fuera líder de El canto del loco, un emocionado Gonzalo Alhambra ha recibido una merecida ovación, además de felicitaciones y bonitas palabras. "Seguías 20 segundo más y me tenías llorando como una niña chiquita. Me llenaste el corazón y me sacaste las lágrimas. Gracias por este momento", ha confesado Tini Stoessel al, hasta entonces, talent de su equipo. Por supuesto, la actuación de Gonzalo también ha recibido la enhorabuena del cantante de Viviendo deprisa y del resto de coaches, especialmente de Antonio Orozco, quien, momentos después de llorar con la interpretación del gaditano, ha aprovechado el tiempo de robos para hacerse con su voz.

Un cambio de equipo

El intérprete de Devuélveme la vida no ha dudado ni un momento del talento del artista y no se ha podido resistir. Sin embargo, Antonio Orozco no ha sido el único que ha robado un talent a Alejandro Sanz en esta segunda noche de Asaltos. Laura Pausini ha enloquecido al escuchar a Juan José Alba, quien ha interpretado No te puedo retener, de Vanesa Martín, y también ha aprovechado la ocasión para llevárselo a su equipo. Juan José, al que Alejandro Sanz ha catalogado como "un monstruo", no solo ha conquistado a la cantante de Amores extraños, sino también a otros coaches. Tanto es así que, Pablo López ha soñado con tener en su bando al intérprete, al que ha dado su más sincera enhorabuena: "No sé qué se puede hacer para superar lo que tú has hecho en el escenario".