Goldman trasladará a 100 empleados de Londres antes del brexit

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. ha pedido a poco más de 100 empleados que se trasladen de Londres a otras ciudades europeas en preparación para el brexit.

Se le ha pedido a empleados de Goldman Sachs que trabajan en áreas de ventas y operaciones, negociación y gestión de patrimonio privado que firmen nuevos contratos y se preparen para una reubicación al 1 de enero, según una persona familiarizada con el asunto que pidió el anonimato. Las conversaciones con el personal se han intensificado en las últimas semanas. Serán trasladadas a oficinas de la Unión Europea, incluidas París, Frankfurt, Milán y Madrid, dijo la persona.

Un vocero de Goldman Sachs en Londres declinó comentar al respecto.

El banco de Wall Street está implementando la medida a menos de 100 días de la salida del Reino Unido de la UE, y las negociaciones entre las dos partes se han vuelto cada vez más hostiles. JPMorgan Chase & Co. dijo a 200 trabajadores la semana pasada que se trasladaran a Europa.

La Unión Europea indicó a los negociadores del Reino Unido que durante las reuniones decisivas de la próxima semana deben aceptar algunas de las demandas clave del bloque sobre su futura relación si quieren avances sustanciales hacia un acuerdo comercial antes de la fecha límite de octubre.

A principios de este mes, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que no valía la pena conseguir un acuerdo sobre servicios financieros para los bancos de inversión a toda costa. Si bien los bancos que operan en Londres han trasladado personal previamente y establecido nuevas entidades en Europa, algunos esperan un acuerdo antes de realizar más cambios.

En junio, Goldman firmó un contrato de arrendamiento por 12 años en el distrito 16 de París, donde opera uno de sus agentes de bolsa que atiende a clientes europeos, lo que le permite duplicar su plantilla en la capital francesa a partir de fines del próximo año.

Nota Original:Goldman Sachs to Move 100 Workers From London Ahead of Brexit

