Gerard Piqué: "Tener a la gente en contra me motiva aún más"

Gerard Piqué se motiva cuando lo abuchean. Así lo reconoció en su visita al programa El Hormiguero, en la que habló de diversos temas.

Meterse en líos para pasarlo bien

"Cuando la lío lo hago para pasármelo bien, yo me descojono, esto del fútbol es un espectáculo. Luego lo comentamos dentro del vestuario y nos reímos. Todo es una mentira y una farsa al final, todo es mucho más fácil. Olvidaos de todo lo que leéis de los jaleos y lo que se dice, el ambiente es genial, cuando nos metemos en líos es porque queremos salsa”.

Enfrenatar las críticas

“O tienes la piel muy dura o te afectan. Cuando eres joven te afectan más y con el tiempo aprender a relativizarlas. El mundo del fútbol es muy resultadista, si pierdes te critican y si ganas te elogian, aunque no hayas estado bien”.

Los abucheos de la gente

“Tener a la gente en contra me motiva aún más, pienso que cuanto mejor juegues más les jode. Hubo un tiempo que cuando jugaba con la selección me pitaban siempre y fue mi mejor época”.

Un vicio

“La Nutella me vuelve loco, me como medio bote al día (...) luego lo quemo”.

La rivalidad con el Real Madrid

“Nunca me he puesto una camiseta del Real Madrid (...) alguna vez me la he cambiado al final de algún partido”. Cuestionado por Pablo Motos si no la vistió porque estaba sudada: “y por lo de alergía y tal...”.

La nueva Copa Davis que contribuyó a reformar

“estarán los mejores del mundo, como Nadal, Djokovic o Murray y será una gran experiencia, tanto para los tenistas como para los aficionados”.

El rechazo de Roger Federer al nuevo formato de la Copa Davis

“Ahí estamos, no es fácil porque él tiene la Laver Cup y es un tema de competencia, pero seguiremos trabajando y al final nos vamos a acabar entendiendo”.