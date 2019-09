Gallardo habló sobre el nivel de River, la salud de Juanfer Quintero y le respondió a Riquelme

​​River venció a Godoy Cruz por 1 a 0 en los octavos de final de la ​Copa Argentina y, si bien mostró algunos pasajes de buen fútbol, lejos estuvo de exhibir el nivel habitual precisión en velocidad, motivo que incomodó a su DT Marcelo Gallardo.





“A veces te queda ese sabor de que tanto dominio, control, tanto generar situaciones cuando el resultado es corto… Te queda el sabor de que faltó contundencia”, se preocupó, aunque inmediatamente reflexionó: “No se pueden ganar todos los partidos por cuatro o cinco goles", aseguró en la conferencia de prensa post partido.

"Es reconfortante cuando todo el mundo del fútbol reconoce el nivel de River", dijo Marcelo Gallardo https://t.co/o7DwZg0vfL pic.twitter.com/ozATpKyTNQ — Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 19, 2019

Sobre los elogios de Juan Román Riquelme hacia su equipo, el "Muñeco" se mostró agradecido: "Es reconfortante cuando dentro del mundo del fútbol reconocen que un equipo intenta jugar, es un aliciente. Significa que lo que estamos haciendo es lo que nos identifica a nosotros y lo que agrada al hincha de fútbol, más allá de los colores. Lo que proponemos es atractivo, la búsqueda no cambia y esa intención es lo que nos hace sentir bien", agregó.

🎙Marcelo Gallardo en conferencia de prensa: "Hay que tener paciencia con respecto a Juanfer. Va a tener el alta médica cuando se sienta bien". — Alma Riverplatense⚪🔴⚪🇦🇷 (@almaRiverplate1) September 19, 2019

Por último, Gallardo habló sobre la recta final de la recuperación de Juan Fernando Quintero, aunque no quiso apresurarse con su retorno: "Con Quintero vamos muy bien, pero no hay que dejarse llevar por la ansiedad, ni de parte de él ni de los hinchas que quieren volver a verlo en el campo. Está haciendo una gran recuperación, con una muy fuerte mentalidad, lo ha hecho perfectamente. Cada vez está mejor. Tiempos no voy a dar, no es necesario poner un plazo para que no se genere esa ansiedad". ¿Llegará al Superclásico ante ​Boca?