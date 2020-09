GALERÍA TÉCNICA: Últimos desarrollos clave en los F1 en Sochi

Haga clic en las flechas de las imágenes para desplazarse por ellas...

Un nuevo alerón trasero está disponible para Ferrari este fin de semana con alteraciones hechas a la endplate anotadas por las flechas en esta comparación. El corte de la esquina superior trasera ahora tiene un borde dentado (flecha roja), mientras que la endplate es más delgada en la sección trasera para acomodar los bordes (flecha azul) y la porción de la veleta colgante de la endplate está ahora dividida en tres secciones, en lugar de siete (flecha amarilla).

Otra vista de la nueva endplate del alerón trasero de Ferrari que se inspira en las soluciones vistas en el Mercedes.

Durante las sesiones de práctica libre del viernes McLaren continuó probando la nueva solución de nariz que llevó a Mugello (pero no corrió) y también probó un nuevo alerón delantero. El alerón presenta tres cambios principales, dos alrededor de la región del Y250, con los dos flaps superiores unidos más intensamente para evitar que la brecha entre ellos se estreche (flecha azul) y la punta del flap más bajo ha sido desafilada (flecha roja). En la sección exterior del ala se han relajado los flaps para alterar la forma en que el flujo de aire se mueve a través y alrededor del neumático delantero.

Otro ángulo para mostrar una comparación de las soluciones de los alerones delanteros del McLaren MCL35 este fin de semana.

Alfa Romeo también ha optimizado la disposición de la endplate del ala trasera, añadiendo una extensión en forma de cola de pez espada a la primera barra colgante que luego atraviesa la longitud de las otras. Es un detalle de diseño muy similar al que hemos visto usar a Mercedes desde hace tiempo.

Vista general de la parte trasera del Racing Point RP20 mostrando que el equipo no había instalado la suspensión trasera del Mercedes 2020 para su escrutinio.

Pintura de parafina en el Alpha Tauri AT01 mientras el equipo espera obtener una confirmación visual de las estructuras de flujo alrededor del automóvil. También tenga en cuenta las pegatinas en el alerón trasero que están siendo monitoreadas por cámaras de alta velocidad para que las imágenes se puedan revisar más tarde.

Un primer plano del alerón delantero del VF20 de Haas, nada nuevo aquí, pero aún así merece la pena echarle un vistazo. Obsérvese el acabado metálico dejado al descubierto en la región del Y250, que denota el trabajo realizado para reducir la posibilidad de flexión en esta región tan sensible.

The front wing specification raced up until this point in the season, with its novel raised upper footplate treatment. La especificación del alerón delantero se aceleró hasta este punto de la temporada, con su novedoso tratamiento del footplate superior elevada.

El alerón delantero de Renault con la última especificación con una gran aleta Gurney unida al borde de salida de la aleta superior.

A modo de comparación, el alerón de Renault sin la aleta Gurney instalada

Una mirada al alerón delantero de Ferrari con las puntas de las aletas curvadas alrededor de la región Y250 y los strakes retrocedieron desde el borde delantero del plano principal. Tenga en cuenta también que esta es la configuración con el footplate arqueado, no la versión plana.

El Mercedes parece haber vuelto al alerón delantero de especificación anterior para el GP de Rusia, la señal indicadora es el alerón secundario partido.

Una de las varias configuraciones de carrocería que Mercedes tiene disponible en Rusia para conseguir la refrigeración adecuada.

Arreglos de sondas de Kiel montadas detrás de las ruedas delanteras del MCL35 de McLaren mientras el equipo busca capturar datos sobre las estructuras de flujo que emanan de la parte delantera.

El McLaren MCL35 de Lando Norris con restos de pintura flo-viz de las pruebas que el equipo estaba haciendo con la nueva nariz y el alerón delantero en comparación con su antigua configuración que se ve aquí.

Una toma trasera del Williams FW43 mostrando el alerón trasero en forma de cuchara y la T-wing de doble elemento que el auto puede llevar este fin de semana y que fue probada por Nicolas Latifi.

Una toma de la parte trasera del Red Bull RB16, que está luciendo el T-Wing inferior de nuevo este fin de semana.

La parte trasera del Renault RS20, que parece estar funcionando con un downforce relativamente bajo y una baja refrigeración este fin de semana en comparación con algunos rivales.

Una vista trasera del McLaren MCL35 mostrando el ala, el difusor y la solución de refrigeración que se está utilizando este fin de semana.

