Gabriel Jesus advierte a Rueda: "Chile arriesga mucho sin Claudio Bravo"

La Selección chilena se encuentra concentrada en Sao Paulo en la antesala a su debut frente a Japón por la primera fecha del Grupo C de la Copa América.

Y un tema que sigue generando debate es la ausencia del otrora capitán Claudio Bravo en la nómina de los 23 jugadores que convocó Reinaldo Rueda para la cita continental en la que La Roja saldrá a defender su corona.

Es por ello que, en conversación con El Mercurio, el delantero de la Selección brasileña Gabriel Jesus se refirió a su marginación tras el debut de su combinado con una victoria 3-0 sobre Bolivia.

Claudio Bravo, la historia de un quiebre

“Sé que no está con su Selección. Él lo pasó mal en la última temporada, fueron meses muy duros para Claudio, pues no jugó en el City debido a una lesión que tuvo y no es fácil asimilar algo así”, dijo respecto a la ruptura en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

“Es un gran arquero, el capitán histórico de Chile desde hace ya varios años y seguramente pronto debería volver”, complementó.

Y en la misma línea, el ariete sostuvo que la marginación del formado en Colo Colo pesará en la escuadra nacional. “Es un jugador importante y uno piensa que Chile arriesga mucho sin Bravo, pero ese es un tema que se confirmará o no con el correr de los partidos”.

Finalmente, y pese a su visión, cree que Chile no llega disminuido. “Es un buen cuadro, que tiene grandes jugadores. Chile querrá pelear el título como todas las selecciones”, cerró.