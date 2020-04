Los futbolistas mexicanos que jugaron en la Premier League

​Como es bien sabido, el futbolista mexicano no es muy propenso a emigrar al fútbol europeo, no necesariamente porque le haga falta calidad, sino porque el campeonato nacional le proveé de muchas facilidades y beneficios por lo que no siempre optan por asumir un reto en el Viejo Continente.





En el caso de la Primera División de Inglaterra, es un selecto grupo de jugadores que han sido parte de un club de la ​Premier League, te dejamos con la siguiente lista.

10. Jared Borgetti | Bolton (2005-06)

Jared Borgetti

El ídolo lagunero fue fichado por el conjunto inglés por dos años y 1.77 millones de euros, después de su estupenda participación en la Copa Confederaciones 2005 con la selección mexicana, llegó a Inglaterra en el verano previo al arranque de la temporada 2005/06, pero al final de la misma un equipo de Arabia Saudita lo contrató en una tranferencia millonaria, no obstante, un semestre después regresó a México.

9. Nery Castillo | Manchester City (2007-08)

Manchester City's Mexican midfielder Ner

Comenzó su carrera en el Olympiacos de Grecia y después en el Shakhtar Donetsk de Ucranía, para luego ser cedido una temporada con el ​Manchester City, es ese entonces no tan reconocido como hoy en día.

8. Giovani dos Santos | Tottenham (2008-09)

Tottenham Hotspur's Mexican striker Giov

Despues de un curso de haber debutado en el primer equipo del ​FC Barcelona, el atacante mexicano es vendido a los Spurs por un contrado de cinco años y una operación de 6 millones de euros, más otros 5 millones adicionales, dependiendo de los objetivos cumplidos.





Sin embargo, solo estuvo un año y después se fue cedido a la Segunda División de Inglaterra con el Ipswich Town, Galatasaray de Turquía y Racing de Santander de España, hasta que el Mallorca y el ​Villarreal lo ficharon años más tarde.

7. Guillermo Franco | West Ham (2009-10)

West Ham United's Mexican player Guiller

El argentino naturalizado mexicano es un ídolo regiomontano, después de varios torneos con ​Rayados, fichó con el ​Villarreal entre 2005 y 2009, para después arribar a Londres con el West Ham, solo permaneció un curso.

6. Pablo Barrera | West Ham (2010-11)

West Ham's Mexican midfielder Pablo Barr

El canterano de Ciudad Universitaria disputó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 con México y mostró un buen nivel en el partido ante Francia, lo que le valió ser fichado por el West Ham United con contrato por dos años y opción a uno más, a cambio de 3.5 millones de libras esterlinas.





No obstante, no tuvo mucha regularidad en su curso de presentación y un año después fue cedido al Real Zaragoza de España y posteriormente al ​Cruz Azul.

5. Carlos Salcido | Fulham (2010-11)

Carlos Salcido

Después de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 el equipo inglés lo contrató, el zaguero abandonó al PSV Eindhoven de la Eredivisie, para probar suerte en Inglaterra, de hecho, tuvo un fantástica temporada volviéndose en un titular indiscutible, pero debido a la inseguridad de Londres, decidió marcharse y regresar al fútbol mexicano con ​Tigres.

4. Carlos Vela | Arsenal (2008-10) y West Bromwich (2010-11)

Carlos Vela

Fue fichado por el ​Arsenal desde el 2005 después de su participación en el campeonato Sub-17 de Lima, Perú en 2005, cuando México se coronó, pero debido a las restricciones de edad de la Liga inglesa, el delantero azteca pudo arribar al país hasta 2008, donde pasó dos años con el club después de sus cesiones en equipos de España, luego de eso, fue cedido un semestre con el West Bromwich, previo a su paso por el club de San Sebastián a partir de la temporada 2011-12.

3. Javier Hernández | Manchester United (2010-16) y West Ham (2017-19)

Club Brugge v Manchester United - UEFA Champions League: Qualifying Round Play Off Second Leg

​Chicharito Hernández fue fichado para sopresa de todos por los Red Devilds en 2010, con un contrato de cinco años, permaneció en la ciudad inglesa por cuatro cursos y su última temporada la vivió cedido a préstamo con el ​Real Madrid.

2. Miguel Layún | Watford (2015-16)

Miguel Layun

El futbolista veracruzano decidió probar una aventura más en Europa con el Watford, luego de su estupendo nivel futbolístico con las ​Águilas del América, a principios del 2015 fue fichado por el club por cuatro años y medio, no obstante, solo estuvo un semestre y se marchó a préstamo a FC Porto y ​Sevilla, hasta que el ​Villarreal lo compró.

1. Raúl Jiménez | Wolverhampton (2018-actualidad)

Raul Jimenez

En el 2018, el delantero ex azulcrema fue cedido a préstamo por un año por 3 millones de euros del Benfica de la Primeira Liga a los Wolves, después de una maravillosa temporada, el club de Wolverhampton decidió hacer efectiva su cláusula de rescisión por 38 millones de euros.





Para 2019, el jugador firmó un contrato por las siguientes cuatro temporadas, en la actualidad ya es un histórico del club, en menos de dos años jugando para la institución.