Futbolistas argentinos reclaman salario universal para jugadores sin equipo

Buenos Aires, 6 jun (EFE).- El colectivo 'Futbolistas Unidxs', que agrupa a jugadores y jugadoras de Argentina, solicitó un 'Salario Universal para Futbolistas' que se quedarán sin equipo este 30 de junio y que no puedan fichar por otro club porque no hay fecha estipulada para el regreso de los torneos debido al coronavirus.

Lucas Bruera, arquero del Chacarita (Segunda División) y uno de los fundadores del colectivo, aseguró en una entrevista con Efe que unos 2.000 futbolistas (hombres y mujeres) se sumaron al reclamo.

Pregunta: ¿Cómo y por qué surgió 'Futbolistas Unidxs'?

Respuesta: Se creó con un fin humanitario, para dar charlas en los clubes sobre derechos humanos, sobre la perspectiva de género, la igualdad de salario, sobre la igualdad de oportunidades en cuanto al fútbol femenino, sobre la visualización de los problemas de fútbol femenino y lógicamente también contra la violencia machista en el fútbol masculino.

Hay un sinfín de objetivos pero lógicamente a través de la pandemia nos vimos obligados a modificar nuestros objetivos porque la problemática de los jugadores y jugadoras se tornó en cuanto al peligro del empleo. Ante la falta de respuestas que tienen estos jugadores por parte de los clubes, nosotros y nosotras pensamos cuál sería la solución.

P: ¿Cómo surge la idea del 'Salario Universal para Futbolistas'?

R: Aunque Agremiados está trabajando para solucionar los problemas, quizás todavía no hay una solución en caso de que el jugador o la jugadora quede libre. En ese caso se nos ocurrió, después de debatir y pensar, el 'Salario Universal para Futbolistas'. Sería que en caso de que un jugador quede libre que se cobre determinado sueldo hasta la reanudación de la actividad, mejor dicho, hasta que el jugador pueda conseguir un club.

P: ¿Cómo se financiarían estos salarios?

R: Yo no puedo dar una certeza aún porque todavía estamos en discusión con los entes del Estado, la gente de AFA y también con la gente de Capital. El ente estatal es quizás el que más se interesó en nuestro proyecto. La idea es una parte el Estado, una parte la AFA y una parte los clubes. Que sea un gasto compartido.

En un momento se había hablado de un recorte a los grandes sueldos de los grandes jugadores pero me parece que eso quedó muy lejos. Lo hablamos en un primer momento y se vio complicado, no se volvió a tocar más el tema.

P ¿Cómo ve la situación económica de los jugadores de las divisiones inferiores de Argentina?

R: Nos chocamos contra una cultura popular que corre en la sociedad de que el futbolista es una persona que vive de elite, y eso quizás está bien para una persona de Primera División. A partir de la B Nacional (Segunda División) nos encontramos con un estilo de vida completamente distinto. Salvo algunas excepciones de dos o tres clubes la mayoría debe dos o tres meses, aguinaldos, y ni hablar de premios.

P: ¿Cómo puede afectar a los jugadores de la Tercera o Cuarta División estar unos meses sin cobrar?

R: Quizás uno puede solventarse con su sueldo de trabajo de fútbol. En la B Metropolitana (Tercera División) depende el club. A partir de la B Metropolitana y entrando en la C (Cuarta División), si el club no te paga al día necesitás otro trabajo para solventarte. Tenemos compañeros que están en la D (Quinta División) y tienen otros trabajos porque el sueldo no alcanza y a veces te pagan tarde.

P: ¿Qué respuesta o apoyo tuvieron de los jugadores de la Primera División?

R: Tenemos miembros de 'Futbolistas Unidxs' que están en la Primera División como es el caso de Emiliano Méndez, jugador que está en Arsenal. Varían los pensamientos, hay pensamientos retrógrados que no quieren saber nada y otros que dicen: "Che, que bueno que está el proyecto, si te puedo ayudar en algo o dar una mano me decís". Hay jugadores que vienen y preguntan si pueden dar una mano, difundir, ayudar.

P: ¿Cómo se hace para poder defender los derechos o luchar por los intereses de los futbolistas y las futbolistas teniendo en cuenta las diferencias que hay en infraestructura y salario entre el femenino y el masculino?

R: Luchar por los derechos no son luchas generalizadas, sino selectivas, luchas que se van dando, como esta del salario universal. Son luchas que van apareciendo. Hay luchas iniciales, que son los objetivos. Los Derechos Humanos y la igualdad son estructurales, pero después otros derechos van apareciendo. Como el derecho al trabajo, al salario, son derechos que se van vulnerando y aparece la necesidad de defenderlos.

P: ¿Qué expectativas tienen? ¿Creen que se va a implementar este salario universal?

R: Todos los futbolistas y las futbolistas que querían anotarse se anotaban para llevar la cuenta de cuántos éramos en el reclamo. Estamos alrededor de 1.500 o 2.000 futbolistas anotados. Imaginate que es 'Futbolistas Unidxs' más los 2.000 o 1.500 que apoyan el reclamo, jugadores puros. No podías anotarte si no eras futbolista.

Yo creo que sí y por lo que tengo entendido en los próximos días puede llegar a haber alguna noticia.

P: ¿Es difícil para los futbolistas involucrarse políticamente o participar en este tipo de colectivos?

R: Yo creo que sí porque tradicionalmente se ha tratado de separar el fútbol de la política y a mí me parece que son inseparables. Me parece que se está empezando a modernizar, a tomar el fútbol como una herramienta política, como una herramienta de lucha, de concientización. Está muy bueno que nos involucremos.

