Futbolista de la Serie A admite ser fanático de Boca y le manda un mensaje a De Rossi

​La llegada de Daniele De Rossi revolucionó al fútbol argentino y mundial. El campeón del mundo y una de las grandes leyendas en la historia de la Roma cumplirá el sueño de jugar en ​Boca.

Tras su llegada, movilizó a todos en la Argentina y seguramente el Xeneize tenga nuevos fanáticos en el mundo. En Italia también empezarán a seguirlo y ya recibió un mensaje de Fabio Pisacane, defensor que juega en el Cagliari.

Fabio Pisacane, defensor italiano fanático de #Boca, le envió sus saludos a De Rossi.



“Hola Daniele, desde hoy tendrás un fan más” 朗#DaleBoca  pic.twitter.com/J1ttwRRSl4



— Sector Bostero (@SectorBostero) July 27, 2019





“Desde hoy tenés un hincha más”, escribió el italiano en su cuenta de Instagram. Allí también compartió una imagen con De Rossi y también mostró el escudo de Boca que tiene tatuado en su antebrazo.





En las ultimas horas comenzaron a aparecer muchos italianos fanáticos de Boca. Además de Fabio Pisacane, el que contó cómo se hizo hincha del Xeneize fue el reconocido Roberto Baggio.

Escuchen a Roberto #Baggio y la historia que contó en @FOXSportsArg de porque se hizo hincha de #Boca... #QuestoÈBoca 💙💛💙🙌 pic.twitter.com/QCD5JgNfpY — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) July 27, 2019

"Estaba con unos amigos, no recuerdo si fue en 1994 o 1995, y de fondo pasaban un resumen de un partido del fútbol argentino. Un equipo ganaba 3-0 y mostraban una hinchada que festejaba. Entonces comenté que me parecía muy sencillo ser hincha cuando se ganaba por tres goles. Y me respondieron que esos eran los que estaban perdiendo. A partir de ahí lo empecé a seguir", afirmó la leyenda.