Futbolista preso podría salir libre y tener nuevo equipo en Brasil

O goleiro Bruno Fernandes pode voltar a jogar futebol, desta vez no Poços de Caldas. O acerto do atleta foi anunciado pelo presidente do time, Paulo César da Silva, em entrevista ao site @globoesportecom. Atualmente ele está em regime semiaberto em Varginha.

Foto: Régis Melo pic.twitter.com/dUCyl1KtpS



— CBN BH (@cbnbhz) August 14, 2019