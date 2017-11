Fuente AP: Lynch será quarterback titular de Broncos

ALAMEDA, California, EE.UU. (AP) — Llegó el momento de ver si Paxton Lynch es un quarterback que sólo se tardó en madurar o si simplemente no tiene cabida en la NFL.

La selección de los Broncos de Denver en la primera ronda del draft jugará de inicio por vez primera este fin de semana en Oakland, dijo el martes una persona enterada de la decisión.

Esa persona habló con The Associated Press a condición de no ser identificada, porque el entrenador de Denver, Vance Joseph, no anunciará a su titular sino hasta este miércoles.

El gerente general John Elway ascendió en sus selecciones de primera ronda del draft de 2016 para reclutar a Lynch en el 26to turno general. Pero el ex mariscal de campo de Memphis no ha despuntado.

Trevor Siemian, reclutado en la séptima ronda en 2015, superó sin problema a Lynch para quedarse con la titularidad en 2016 y en la presente campaña. En un partido de pretemporada ante Green Bay, Lynch sufrió un golpe en su hombro de lanzar.

Ello llevó a que los Broncos volvieran a contratar a Brock Osweiler, quien fue durante años el sustituto de Peyton Manning y quien fue dado de baja por Cleveland tras un canje con Houston.

Osweiler reemplazó hace tres semanas a Siemian, propenso a perder el ovoide, con 10 envíos interceptados y dos balones sueltos. Sin embargo, no ha ganado en tres duelos de inicio, incluida la derrota por 20-17 sufrida el domingo ante Cincinnati, en la primera jornada en que Lynch estuvo en activo.

El lunes, Joseph destituyó al coordinador ofensivo Mike McCoy y lo reemplazó con Bill Musgrave, quien se desempeñaba como entrenador de quarterbacks.

McCoy causó sorpresa con sus planes complejos de juego y con su empecinamiento en usar formaciones de tres receptores. Los Broncos permitieron numerosas capturas, incurrieron en varios castigos y perdieron balones, como resultado de una línea porosa y de la falta de variantes en las posiciones de tight end y receptor.

Joseph dijo que su deseo era simplificar los planes con Musgrave, quien coordinó la ofensiva de los Raiders de 2015 a 2016.

Y aunque ningún equipo que ha comenzado con foja de 3-7 se ha clasificado jamás a los playoffs, será interesante ver cómo cae el ascenso de Lynch en el ánimo de los vestuarios.

