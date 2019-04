Frases para aparentar que estás al día de los fichajes del Real Madrid

Mbappé celebra un gol recordando que la ‘m’ es muda. (AFP/Pascal PAVANI).

Menudo parón de Liga nos hemos chupado. Sin Liga, Copa ni Champions, con la Selección velando armas para la gran batalla de Malta, la prensa deportiva rascó donde pudo para rellenar las horas de debate. Y no pudo mucho. Como el debate Iñigo Martínez – Mario Hermoso -por poner un ejemplo- no interesa ni a ellos dos, hay que vender otros pollinos que mantengan enchufado al personal, no vaya a pasarse a Netflix.

Así que el verano ya está aquí, y no me refiero a la temperatura. La temporada del Real Madrid acabó el 6 de marzo, con la derrota ante el Ajax, y la pretemporada comenzó cinco días más tarde con el regreso de Zinedine Zidane. Desde entonces, los tertulianos e informadores nos están contando con pelos y señales el Real Madrid del futuro, que pasa por la llegada de aproximadamente 50 futbolistas, casi todos ellos en posiciones de ataque.

Algunos periodistas han hecho de la exclusiva un arte. ¿A quién no le gustaría parecerse a ellos? Siempre tan bien informados, tan al cabo de la calle, con esas fuentes misteriosas pero sólidas volcando información confidencial a espuertas en sus avispados oídos. ¡Quién pudiera parecerse a ellos! ¿Verdad? La Libreta de Van Gaal y Yahoo Deportes han pensado en usted, querido lector. ¿Quiere aparentar ante sus amistades que maneja buena información? ¿Quiere ser la envidia de la sobremesa, la actuación estelar de la barbacoa? Le voy a alegrar el día: no tiene más que memorizar este argumentario y repetirlo con aplomo, como si estuviera en plena tertulia, y parecerá uno más. Si es usted seguidor de los programas deportivos, siquiera casual, no le resultará del todo ajeno.

“El que tiene la sartén por el mango es el jugador”.

“El que tiene la sartén por el mango es el equipo”.

“Ese jugador gusta mucho en la planta noble” (* También se admite sustituyendo “la planta noble” por “la T4”).

“A Zidane le gusta mucho Pogba, que es francés. Ya lo recomendó en su día”.

“A Zidane le gusta mucho Mbappé, que es francés. Ya lo recomendó en su día”.

“Mbappé no vino hace dos años porque se quedó Bale”.

“Bale sigue teniendo mercado en la Premier”.

“Kane gusta, pero es que los jugadores ingleses fuera de las islas…”

“Daniel Levy, el presidente del Tottenham, es durísimo negociando”.

“El contrato de televisión de la Premier ha inflado el mercado”.

“Hazard acaba contrato el año que viene, y el Chelsea no se va a arriesgar a que se le vaya gratis”.

“A Zidane le gusta mucho Hazard, que habla francés. Ya lo recomendó en su día”.

“El Madrid tiene que fichar bien, porque no puede competir contra clubes estado”.

“Al Madrid, de entrada, le piden por un jugador el doble de dinero que a cualquier otro equipo. Por ser el Madrid”.

“El Madrid lleva varios años sin fichar un galáctico porque Florentino se ha empeñado en techar el Bernabéu”.

“Al Madrid lo que le falta es una idea de fútbol; no hay director deportivo”.

“Lo de Pogba no se hizo porque Florentino no quiso pagar la comisión a Mino Raiola”.

“En la planta noble no gusta Mino Raiola” (* También se admite sustituyendo “la planta noble” por “la cúpula”).

“Veo más factible fichar a Neymar que a Mbappé, porque el padre quiere moverle para volver a llevarse la comisión”.

“A Mbappé, directamente, no te lo venden”.

“El Madrid desmiente que quiera a Neymar o Mbappé para no cabrear al jeque”. (Esta conviene pronunciarla como si “el jeque” fuera de la familia).

“Mira el Barça, que fue a por Verratti, cabreó al jeque y se quedó sin Neymar”.

“El plan es fichar a Mbappé… pero no este año sino el que viene”.

“A Lewandowski ya se le ha pasado el arroz”.

“El verano es muy largo y pueden pasar muchas cosas. Te recuerdo que a Ronaldo se le fichó un 31 de agosto”.

Así están las cosas a día de hoy.