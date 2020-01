Real Madrid y Atlético de Madrid no se merecen estar jugando la final de la Supercopa

​En el fútbol, como en la vida, no siempre gana el que más se lo merece, y la mejor prueba de ello es esta Supercopa de España. ​FC Barcelona y ​Valencia deberían enfrentarse en una final que coronaría al "supercampeón" del país, pero ni el equipo que se llevó ​LaLiga ni el que terminó conquistando la Copa del Rey lucharán por hacerse con el ansiado trofeo.

El nuevo formato de la competición que instauró Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido criticado por mil y una razones, pero la más recurrente es la presencia de dos equipos como el ​Atlético de Madrid y el ​Real Madrid. Los dos conjuntos de la capital española no habrían estado en ninguna de las anteriores ediciones de esta Supercopa, pero el afán por aumentar el número de partidos, con todo lo que ello supone tanto en lo positivo como negativo, les ha llevado a medirse por un título para muchos inmerecido.

Personalmente creo que esta reinvención del torneo es beneficiosa pues el aficionado puede disfrutar de dos partidos más en los que, en esta ocasión, se suman los otros dos grandes clubes del país. Además el cambio de fecha favorece al espectáculo pues de la pretemporada veraniega en la que los jugadores están fríos se pasa al centro de la campaña, cuando las fuerzas están recuperadas tras el parón navideño.

Sin embargo estos interesantes partidos habrían generado un mayor atractivo de disputarse en España pues probablemente el campo, o los campos, donde se hubiesen disputado se habrían llenado. Si bien en agosto la mayor parte de España se encuentra de vacaciones, en enero las fechas navideñas permiten la asistencia a los estadios, pero no si se encuentran en Arabia Saudí, a más de cinco mil kilómetros de distancia.

Y regresando al tema central, la presencia de Real Madrid y Atlético en la final en lugar de FC Barcelona y Valencia, y las numerosas críticas que han generado, creo que los detractores deberían pensar que este formato es beneficioso para los dos clubes ahora perjudicados. En esta ocasión son ellos quienes merecían disputar la final, pero si el formato se mantiene es posible que en futuras ediciones ellos no mereciesen estar, y estén. Pero eso es futuro y hoy, lo único seguro es que mañana u no de los dos equipos se merecerá ganar la final de los que no ganaron nada, y puede que, aún mereciéndolo, tampoco la gane.