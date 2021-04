Filme nominado al Oscar forma parte de historia de menguantes libertades en Hong Kong: director

Foto de archivo de 2019 del cineasta noruego Anders Hammer, director de "Do Not Split", durante una protesta en Hong Kong

HONG KONG, 20 abr (Reuters) - La decisión de Hong Kong de no emitir los Oscar de este año atrajo más atención global a la lucha por la democracia, dijo el director del documental "Do Not Split" sobre las protestas en la ciudad en 2019, que ha sido preseleccionado para un premio.

El canal de televisión abierto TVB, que ha emitido los Oscar de forma ininterrumpida desde 1969, dijo que no transmitiría la ceremonia de este año por razones comerciales.

La decisión de TVB generó preocupación sobre la disminución de las libertades en Hong Kong, que ha tomado un camino autoritario desde que China impuso una amplia ley de seguridad nacional el año pasado en respuesta a las protestas, a menudo violentas, de 2019.

El realizador noruego Anders Hammer dijo a Reuters en una entrevista que cree que la decisión está motivada políticamente, pero que ayuda a atraer más atención global a Hong Kong, el principal objetivo de su documental.

"Es triste que los Oscar estén siendo censurados en Hong Kong de una manera que la gente no pueda verlos como han hecho durante 52 años en la televisión", dijo Hammer en una videollamada desde Oslo, donde estará durante la ceremonia de premios debido a la pandemia.

"En cierto modo, nuestro documental se ha vuelto parte de la historia contada en nuestra película, que es cómo el espacio para la expresión y la libertad de prensa y otros derechos democráticos básicos están desapareciendo en Hong Kong", agregó.

En una respuesta por correo electrónico, TVB dijo que "fue una decisión puramente comercial que tomamos de no emitir los Oscar este año" y declinó hacer más comentarios.

El gobierno de Hong Kong no respondió a una solicitud de comentarios.

De todos modos, los Oscar pueden verse online en Hong Kong.

El escrutinio sobre las artes, los medios y la cultura se ha intensificado en los últimos meses en Hong Kong, donde los cines retiraron un documental de protesta local, una universidad canceló una exhibición de fotografías de prensa y un museo de arte contemporáneo que se inaugurará pronto dijo que permitirá a la nueva policía de seguridad nacional examinar sus colecciones.

