Fernando Beltrán pide a la directiva de Chivas más oportunidades para los canteranos

Uno de los mejores futbolistas que ha tenido Chivas en este torneo Clausura 2020 es sin duda alguna Fernando Beltrán, canterano del Rebaño que se ha ganado un puesto titular en el equipo de Luis Fernando Tena dejando en la banca a uno de los refuerzos que llegaron para este torneo como lo es José Juan Vázquez.

Es por eso que en entrevista para TUDN el joven futbolista hecho en la cantera de ​Chivas pidió a la directiva más oportunidades para jugadores jóvenes, poniéndose como ejemplo él mismo de que los futbolista jóvenes tienen talento para competir por un puesto titular en el Rebaño:

"Es lo más complicado del joven, que a veces los técnicos no te quieren dar esa oportunidad, no quieren aventarte a los partidos importantes, a veces los jóvenes entran en esa desesperación, porque trabajamos para esa oportunidad y cuando no se da, al joven le cuesta mucho y el mexicano piensa que no lo toman en cuenta". ​

Beltrán afirmó que entiende que en momentos difíciles como el que vive Chivas es normal que la directiva y cuerpo técnico se la jueguen con jugadores de experiencia, pero ha pedido una oportunidad a los jóvenes del Rebaño pues está seguro que ellos pueden responder de gran manera:

"Se me ha pasado por la mente, pero estamos en el equipo más grande de México y es complicado cuando las cosas no van bien para los canteranos, porque queremos estar de la mejor manera y se la quieren jugar con experiencia, no estoy en contra de eso, pero nosotros como canteranos podemos responder ante ese tipo de situaciones". Finalizó Beltrán.