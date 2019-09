Lo bueno, lo feo y lo malo de la sorpresiva caída del Barcelona en Granada

Perdió el ​Barça en Granada y pocos podían esperar el resultado. No venía el equipo azulgrana con buenos resultados fuera de casa, pero el Granada no solo ha confirmado que el equipo no está bien, sino que, además, dejó en ridículo a un equipo que sin Messi es mucho menos equipo.

Lo bueno: La entrada al campo de Ansu Fati y Messi

Por resaltar algo bueno- poco se puede sacar en positivo en el día de hoy - Valverde agitó el equipo en el descanso y la entrada de Fati y Messi dieron otro aire al equipo. Son el presente y el futuro del equipo. ​Messi, sin apenas pretemporada y con solo media hora en Dortmund, imprime miedo solo con saltar al césped y el equipo pudo empatar el partido. Fati siguió con su progresión y generó por la banda izquierda todo el peligro que no provocó el Barça en la primera mitad.

Lo feo: El equipo no rinde fuera de casa

Cuarto partido de la temporada sin ganar fuera de casa y comienza a ser ya preocupante el panorama. Lo peor de todo son las sensaciones. El equipo ha estado hoy superado táctica y físicamente. Al Granada no le hizo falta la pelota ni acosar el área de Ter Stegen para llevarse el partido.

Lo malo: El peor inicio de Liga en años





No empezaba el Barça una liga tan mal desde hace años y lo peor es que la historia se repetirá cuando Messi no esté. El equipo cambia demasiado sin el argentino y bastó su mera presencia para que se enchufaran. Si no se puede catalogar que el equipo está en crisis, poca falta para ello. Por suerte, al eterno rival no le va mejor.





