Lo bueno, lo feo y lo malo de la derrota del FC Barcelona frente al Chelsea

Debutó el ​Barça en pretemporada y lo hizo con derrota por 2-1 frente al Chelsea. El equipo azulgrana no jugó bien y aunque mejoró en la segunda mitad, se nota las fechas en las que estamos, ya que el nivel físico del equipo dejó mucho que desear.

​ Lo bueno: el buen inicio en la segunda mitad

Poco se puede destacar de este Barça en su primer partido de pretemporada. Comenzó lento - a excepción de Riqui Puig - y solo dio buena imagen durante los primeros 20 minutos de la segunda parte. Ahí dominó al Chelsea y puso ritmo eléctrico a un partido bastante soporífero. Pudo remontar, pero se toparon con un gran Kepa.

Lo feo: mal partido del equipo en líneas generales

Ninguno de los dos equipos jugó bien, pero se esperaba algo más del Barça. El club azulgrana sacó buena parte del teórico XI titular de inicio y fue cuando peor estuvo sobre el césped. No deja de ser el primer partido de pretemporada y no se pueden sacar conclusiones, pero queda mucho trabajo por hacer, especialmente en el plano físico. Lo único positivo, que los fichajes no desentonaron.

Lo malo: Sergio Busquets

Que el Barça mejorara en la segunda mitad con Busquets ya en el banquillo es sintomático de la situación del jugador. No solo no estuvo bien, lento y espeso, es que cometió un error de bulto que costó el primer tanto del Chelsea y ahí la forma física no tuvo nada que ver. Muy desconcentrado.