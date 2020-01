Federer, preparado y en forma para iniciar la temporada 2020 en Australia

MELBOURNE, 13 ene (Reuters) - Roger Federer dijo el lunes estar listo para comenzar la nueva temporada en el Abierto de Australia de la próxima semana, a pesar de no haber jugado partidos oficiales desde noviembre.

El ganador de 20 torneos del Grand Slam iba a iniciar el año en el ATP Cup que se disputó este mes en Australia, pero finalmente decidió no jugar para pasar más tiempo con su familia.

Por el contrario, Novak Djokovic y Rafael Nadal participaron del evento y se enfrentaron el domingo en la fase final, en la que Serbia se quedó con el título tras derrotar a España.

Pero Federer, de 38 años, dijo estar contento con su preparación. "He entrenado mucho y no tuve ningún contratiempo, lo cual es crucial", dijo Federer en un evento promocional en Melbourne.

"La semana pasada me preguntaba '¿estoy feliz de ir a Australia, o prefiero quedarme aquí y dejar de empacar de inmediato?' Porque puedo. Podría quedarme en casa pero pensé, 'no, no, estoy realmente feliz de ir a Melbourne y comenzar la temporada allí'".

Federer, seis veces campeón en Melbourne Park, ganó el título del Abierto de Australia en 2017 y 2018, pero perdió ante el griego Stefanos Tsitsipas en cuarta ronda el año pasado.

Djokovic ganó un séptimo título del Abierto de Australia en 2019 y se ve en perfecto estado para sumar otro tras su novena victoria consecutiva en cancha dura sobre el número uno del mundo Nadal el domingo.





