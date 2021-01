En febrero Aeroméxico comenzará a suspender vuelos a Canadá

Después de que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anunciara la suspensión de vuelos con destino a México o el Caribe, varias compañías se vieron en la obligación de cancelar los vuelos que tenían previstos desde el vecino del norte de Estados Unidos y aunque esta decisión entraría en efecto a partir del 31 de enero por petición del gobierno canadiense, la compañía Aeroméxico anunció recientemente que será hasta febrero, cuando ellos comiencen con la detención de estos viajes.

La aerolínea mexicana hará oficial este política a partir del 8 (en Montreal será el 10) de febrero, una semana después de lo instaurado por el país canadiense, mientras que otras grandes empresas del medio como Sunwing, Air Transat, WestJet y Air Canadá, lo harán desde este próximo domingo.

Aeroméxico especificó el periodo de tiempo en que los vuelos quedarán suspendidos 3 ciudades canadienses, siendo que del 8 de febrero al 30 de abril, Toronto y Vancouver no tendrán viajes disponibles a la nación mexicana, mientras que en Montreal, la suspensión entrará en vigor hasta el 10 de febrero, asimismo la compañía agregó que los pasajeros podrán adelantar sus vuelos o modificarlos de acuerdo a la política de la aerolínea.

Esta decisión se debe principalmente al aumento de casos de COVID-19 que ha presentado Canadá en las últimas semanas, teniendo como fin principal minimizar de alguna manera el ritmo de contagio.

El ministro agregó que al llegar a su país los viajeros deberán de permanecer en confinamiento mientras esperan los resultados de una prueba de coronavirus que les será aplicada en el país extranjero, además de que el costo del hotel en donde se hospedaran en ese tiempo tendrá un costo aproximado de 2 mil dólares.

Cabe mencionar que al dar positivo en la prueba anti-covid, la persona infectada deberá pasar cuarentena en instalaciones del gobierno canadiense con el fin de confirmar que no se trata de una cepa de un nivel de peligro más extremo.

México intentó disuadir a Canadá de su decisión, pues se teme el inicio de una “profunda crisis económica en América del Norte”, pero el gobierno del país contrario no ha emitido respuesta alguna ante la petición de la república mexicana.

VIDEO RELACIONADO: Border News: Tercera semana de enero 2021