El FC Barcelona prefirió a Prince Boateng antes que a Håland el año pasado

​El conjunto azulgrana salió al ​mercado de fichajes hace exactamente un año en busca de un delantero suplente que le permitiese a Valverde dar descanso a ​Luis Suárez en los partidos menos trascendentales. Un ariete que no debía ser un futbolista de primer nivel, sino un jugador capaz de cumplir cuando el uruguayo necesitase un respiro, se lesionase o bajase su rendimiento, y en ese particular casting fueron muchos los nombres que aparecieron.

Entre todos ellos surgió el de un joven noruego de 18 años que comenzaba a hacer sus primeros goles como profesional en el Molde FK, un espigado rubio de nombre Erling Braut Håland. Sin embargo, la directiva culé consideró que no era ese el perfil de futbolista que buscaban pues querían un jugador con más experiencia y que, a ser posible, conociese ​LaLiga .





Kevin Prince Boateng





Y fue ahí donde apareció Kevin-Prince Boateng, que a sus 31 años tenía momentos de lucidez en el Sassuolo y sumaba cinco tantos en 15 encuentros con el conjunto italiano. El delantero ghanés había dejado muy buenas sensaciones durante su etapa en la UD Las Palmas, pese a sus conocidos contratiempos extra-deportivos, y se optó por firmarle en calidad de cedido hasta final de temporada a cambio de siete millones de euros.





Sin embargo, el paso de Boateng por el ​FC Barcelona no fue ni de lejos lo esperado, en Can Barça no esperaban al jugador que maravilló en la isla, pero es que el rendimiento del jugador ni se le acercó. Disputó tan solo tres encuentros en LaLiga y uno en la Copa del Rey en el medio año que vistió de azulgrana, y sus actuaciones rozaron la mediocridad.



Erling Haland





Mientras tanto el joven noruego aterrizó en el RB Salzburgo para seguir con su evolución hasta convertirse después del verano en la mayor sensación de la Champions League con ocho goles y una asistencia en seis encuentros. Håland paso de ser ese rubio al que el FC Barcelona rechazó a uno de los futbolistas más preciados del continente, que a partir de ahora vestirá la camiseta del Borussia Dortmund.