El FC Barcelona le cuelga a Vidal el cartel de transferible

El FC Barcelona tiene un exceso de jugadores en el centro del campo, hasta ocho futbolistas para tan sólo tres plazas. Ante esta situación en el ​conjunto azulgrana son conscientes de que deben dejar salir a algunos jugadores y uno de los que tiene más posibilidades para hacer la maleta este verano es ​Arturo Vidal.





Desde el diario Mundo Deportivo señalan que el Barcelona ha puesto al centrocampista chileno en el ​mercado y están dispuestos a escuchar ofertas por él. Y es que Vidal es un jugador con una experimentada carrera a sus espaldas y a sus 32 años aún conserva un buen cartel, sobretodo en Italia donde el Inter de Milán es uno de los clubes más interesados en el jugador. Por todo ello, el chileno es uno de los jugadores que a priori resultaría más fácil de vender y por el que podrían obtener una buena cantidad de dinero por él.

Arturo Vidal

No obstante, de momento a las oficinas del Camp Nou no ha llegado ninguna propuesta en firme por el centrocampista que seguirá estando a las órdenes de Ernesto Valverde. En caso de que llegue alguna oferta en el Barça la escucharían pero eso no quiere decir que estén dispuestos a regalar a su jugador, y sólo aceptarían la propuesta si satisface a ambas partes.





Arturo Vidal llegó al FC Barcelona hace un año procedente del Bayern de Múnich, y en su primera temporada como azulgrana disputó 53 partidos, anotó 3 goles y repartió 7 asistencias, convirtiéndose en un habitual para Valverde.

